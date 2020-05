Londense en Parijse modeweken zullen digitaal doorgaan Margo Verhasselt

30 mei 2020

11u09 0 Style De modewereld voelt de gevolgen van de coronacrisis: de productie werd stilgelegd, evenementen werden gecanceld en winkels sloten de deuren. Het zag er ook niet goed uit voor de aankomende modeweken, al hebben de organisatoren daar intussen een oplossing voor gevonden. De Londense en de Parijse modeweken zullen dan ook digitaal plaatsvinden.

In een coronavrije wereld zouden fashionista’s en invloedrijke mensen uit de modewereld zich in september verzamelen voor de grote modeweken in New York, Milaan, Parijs en Londen. Door de crisis was het echter lang koffiedik kijken of deze events kunnen doorgaan. Maar er komt eindelijk meer duidelijkheid: Londen zal de shows digitaal uitzenden. Dat heeft de organisatie British Fashion Council (BFC) bekendgemaakt.

De datum wordt ook vervroegd. In plaats van september vindt de modeweek al plaats in juni, van 12 tot 14 juni. Dat betekent twee dingen: het modefestijn wordt een tikkeltje ingekort in vergelijking met vorige seizoenen én het valt samen met de modeweek voor de mannencollecties, die altijd georganiseerd wordt op het einde van de lente. De lijnen zullen daarom genderneutraal zijn.

Daarnaast zal ook de aankomende Haute Couture Week van Parijs digitaal doorgaan. Van zaterdag 6 tot en met 8 juni zal de Fédération de la Haute Couture een digitaal platform lanceren waarop de couture collecties in video’s voorgesteld worden. De video’s verschijnen volgens een vastgesteld online rooster.

Hoe ziet zo’n online modeweek eruit?

“Deze nieuwe digitale ervaring zal openstaan voor een wereldwijd publiek en vakpubliek, en zal dienen als ontmoetingspunt, met online interviews, podcasts, gesprekken met ontwerpers, webinars en digitale showrooms, waardoor ontwerpers de kans krijgen om hun collecties te tonen, zowel aan het publiek als de retailers”, vertelt de organisatie van de Britse modeweek.

Meer info over de Parijse Haute Couture Week vind je hier. Alle info over de modeweek van Londen vind je hier.