LolaLiza zet sterke vrouwen in de bloemetjes in nieuwe campagne LDC

29 mei 2019

15u47 0 Style Geen typische superslanke modellen te zien in de nieuwe campagne van LolaLiza. Integendeel: het Belgische modemerk zet doodnormale, maar sterke vrouwen in the picture. Inspiratie troef!

LolaLiza organiseerde gisteren het Celebrating Women brand event. Het ideale moment voor de Belgische modeketen om z'n nieuwste collectie te tonen én een ode te brengen aan de vrouw. Tijdens het evenement zette het label immers 5 vrouwen in de kijker, die ook het gezicht zijn van de nieuwste campagne.

Alle 5 zijn het powerladies die negatieve ervaringen in het leven aangrepen om er een positief verhaal van te maken. Zoals Hannelore Vens, die haar beide benen verloor toen ze op het spoor viel, maar niet opgaf en ondertussen de Machu Picchu heeft beklommen en zwemt voor het Belgische paralympische team. Of Johanneke van Slooten, de oprichtster van de organisaties Cherut en KoffieKlap die ervoor koos om vrouwen uit verschillende probleemsituaties te helpen, en Elke Jeurissen, de oprichtster van het netwerk Straffe Madammen. Zij werd geïnspireerd om zelfstandige te worden en wil nu andere vrouwen aanmoedigen om meer voor zichzelf en hun carrière op te komen.

Ook Liesbeth Dillen is één van de gezichten. Zij is de drijvende kracht achter ‘She works with Wo-men’, waarmee ze zich focust op vrouwen in leidersposities. En Isabelle Vandevelde (Kina) tenslotte, brak al een lans voor gekleurde vrouwen toen ze als eerste gekleurde model campagnes sierde in België. Bovendien richtte ze Cepia op, een organisatie die straatkinderen in Costa Rica educatie en onderdak biedt.

De campagne werd eind april gelanceerd. Sindsdien konden klanten vrouwen nomineren die hen persoonlijk inspireren. Uit de inzendingen heeft LolaLiza nog eens 5 dames uitgekozen die met awards in de bloemetjes gezet werden tijdens het Celebrating Women brand event, waaronder een kleuterleidster, een vrouw die de strijd tegen borstkanker overwon, een pleegmoeder voor kinderen in crisissituaties, een alleenstaande mama die na een zwaar ongeval weer een marathon liep én een begeleidster van jonge adolescenten op de middelbare school.