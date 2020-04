LockDOWN hairUP: hoe stress ons haar beïnvloedt (en wat je eraan doet)

Ziet jouw haar er even levendig uit als je agenda de komende weken? Je bent niet de enige. Niet alleen ons sociaal leven lijdt onder de quarantaineperiode, ook onze lokken, weet haarfluisteraar Sofie Schrauwen van kapsalon Bobhead. Een lokdown, als het ware. Maar dan wel eentje waar we ons niét zonder meer aan moeten houden.

“Mensen staan er niet bij stil, maar ons haar lijdt behoorlijk wat onder deze periode,” vertelt de kapster. “Dat is logisch: we slapen slechter en piekeren veel meer dan vroeger. En die mentale onrust zien we in de spiegel terug. Stress zet zich heel snel op ons haar. Dat stress leidt tot haaruitval, is algemeen geweten. Maar je haar ziet er ook valer uit, en de kleur oogt doffer. Als je van nature sterk en veel haar hebt, dan valt de schade al bij al best mee. Iemand met fijn haar zal dat echter heel snel aan haar lokken zien. Bovendien zitten we hele dagen binnen. Daar is de luchtvochtigheid vaak lager dan buiten, wat er dan weer voor zorgt dat het haar droger wordt.” Kortom: we hebben meer dan ooit nood aan de juiste producten om weer wat leven in de brouwerij te brengen. En uiteraard weten wij precies welke.

Is je haar vooral droog?

Sofie Schrauwen: “Binnen is het een stuk droger dan buiten, en dat heeft een effect op het haar. Zet her en der een kommetje water op de verwarming, dat brengt de luchtvochtigheid naar omhoog. En gebruik daarnaast producten die weer vocht toevoegen aan je haar. Bij droog haar maken we nogal snel de fout om te gaan voeden met haarmaskers, terwijl je lokken eigenlijk vocht nodig hebben.”

Ziet je haar er dof uit?

Sofie Schrauwen: “Een glansspray zorgt ervoor dat je haar weer meer straalt, maar heeft enkel een optisch en dus tijdelijk effect. Wil je echt de oorzaak aanpakken? Kies dan een professionele shampoo die de schade gaat herstellen, mijn favoriet is ‘Defy Damage’ van Joico. Daarnaast kan je ook een olie gebruiken die je haar van binnenuit weer verzorgt.”

Valt je haar uit?

Sofie Schrauwen: “Het is bewezen dat stress en haaruitval nauw samenhangen. Het beste is natuurlijk om de onderliggende oorzaak - namelijk de spanningen - aan te pakken. In tussentijd kan een goede shampoo met opbouwende en verstevigende ingrediënten al veel bescherming bieden. Ook voedingssupplementen kunnen helpen.”

1. Moroccanoil, Moisture Repair Shampoo, € 19,32 bij het kapsalon of feelunique.eu

2. Joico, Defy Damage Protective Shampoo, € 20,45 bij het kapsalon of lookfantastic.nl

3. Authentic Beauty Concept, Indulging Fluid Oil, € 32,40 bij het kapsalon

4. Kevin Murphy, Shimmer Shine, € 28 bij het kapsalon of kmstore.be