Liv Tyler onthult haar beautyroutine van 25 stappen, is dat ook nodig? TVM

31 juli 2019

17u22

Bron: NINA Magazine 0 Style Liv Tyler (42), de Amerikaanse actrice die vooral bekend is van haar rol in ‘Armageddon’ en de ‘Lord of the Rings’-trilogie, heeft in een video voor Vogue haar beautyroutine gedeeld. En daar is behoorlijk wat over te doen. Tyler past namelijk 25 verschillende stappen toe en gebruikt ook bijna uitsluitend peperdure producten. Nu mag ze wel gezegend zijn met een prachtige huid, maar zijn al die stappen en producten ook nodig?

Tyler begint haar avondroutine met het wassen van haar gezicht en dat doet ze drie maal met drie verschillende producten. Eerst gebruikt ze de Sarah Chapman Skinesis Ultimate Cleanse (€ 55,95 voor 100 ml), daarna de Chidoriya Hydrating Facial Soap (€ 12) om vervolgens het Astara Blue Flame Purification masker (€ 38) te gebruiken om haar huid extra diep te reinigen.

Dat gaat steevast gepaard met het drinken van een groen sapje - of in haar geval een bokaal sap. Vervolgens gaat ze verder met het uiten van haar liefde voor twee peperdure producten: het Dr. Barbara Sturm Deep Hydrating Mask (€ 130) en het Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum (€ 259). Die brengt ze het liefst aan met een instrument dat nog het best valt te omschrijven als een toiletborstel voor je gezicht: The Sarah Chapman Skinesis Facialift (€ 34,95). Ook de Rodin Olio Lusso Luxury Face Oil (€ 152) smeert ze rijkelijk op haar gezicht. Tussendoor druppelt ze ook nog wat CBD-olie onder haar tong om rustig te worden.

De wallen onder haar ogen, die ze naar eigen zeggen vooral krijgt als ze veel zout gegeten heeft of een lange vlucht achter de rug heeft, gaat ze tegen met de patches van Talika Eye Therapy (€ 32,88) die ze in de koelkast bewaart. Vervolgens smeert ze ook nog wat voedende crème van Avène (€ 20,15), verfrist ze haar gezicht met de Eau Florale gezichtsspray van Sisley (€ 81), gebruikt ze oogdruppels van Visine (€ 7,60) om haar oogwit witter te maken, gebruikt ze nog wat Dr. Barbara Sturm Mini Drops (€ 185) voor wat kleur in haar gezicht en dan moet ze nog beginnen aan haar make-uproutine.

Slechts 3 stappen nodig

Page Six berekende dat Tylers volledige beautyroutine om en bij de € 1.550 kost en bovendien een halfuur of meer van haar tijd in beslag neemt. Haar huid mag er dan geweldig uitzien, maar is zo’n exuberante routine ook nodig? Volgens wetenschapster Barbara Geusens, doctor in de dermatologische wetenschappen, bestaat de ideale avondroutine uit slechts drie stappen.

“De eerste stap is altijd een goede reiniging om de huid optimaal voor te bereiden op de producten die volgen. Breng vervolgens een crème of serum aan op basis van actieve ingrediënten; die zullen het celvernieuwingsproces extra stimuleren. Sluit af met een hydraterende crème om het vochtverlies tijdens de nacht zo veel mogelijk tegen te gaan en om met een goed gehydrateerde huid op te staan.”

Stap 1: zuiverende werking

Barbara Geusens: “Om de vervuiling van overdag tegen te gaan, is het belangrijk dat je goed reinigt. Zo neutraliseer je de schade die je opgelopen hebt, én zorg je ervoor dat de actieve bestanddelen in je crème beter opgenomen worden, omdat ze niet eerst door een ‘vuil laagje’ hoeven.”

Stap 2: actieve werking

Barbara Geusens: ““Idealiter zijn dat anti-agingingrediënten die inwerken op het collageen, zoals peptiden en retinol. Let op: het is een verkeerde opvatting dat een dikke crème beter is. Die hydrateert de huid wel, maar doet dat door ze af te dekken. Doordat je er als het ware een laagje overheen legt, kan het gebeuren dat de huid ‘lui’ wordt. In plaats van de huid te stimuleren om zélf de biologische processen aan te wakkeren die ’s nachts zo belangrijk zijn, maak je de huid net afhankelijk van een extern product. Kies dus liever voor een lichte textuur, zodat de actieve ingrediënten goed door de huid opgenomen worden.”

Stap 3: passieve werking

Barbara Geusens: “Als laatste stap breng je hydraterende elementen aan. Ingrediënten zoals ceramiden, fosfolipiden, sfi ngolipiden en cholesterol zullen de huidbarrière herstellen en ondersteunen. Het is belangrijk om die pas op het einde aan te brengen, omdat de actieve stoffen eerst opgenomen moeten worden voordat je de huidbarrière herstelt. Zoek ook een crème met glycerine. Dat is een vochtvasthoudende molecule die van nature in de huid voorkomt en ervoor zorgt dat de huid gevoed blijft. Ook hier kan je beter op de textuur letten. Lichte gelstructuren zijn vaak al voldoende, zolang ze de juiste ingrediënten bevatten.”