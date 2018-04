Lingerieontwerpster Murielle Scherre: “Er zijn mensen doodgegaan omdat wij niet willen betalen” Timon Van Mechelen

27 april 2018

09u43 3 Style De Gentse ontwerpster Murielle Scherre van het lingerielabel La Fille d’O heeft een open brief geschreven op Weekend Knack waarin ze het belang van eerlijke mode aankaart. Dat doet ze naar aanleiding van de Fashion Revolution Week die deze week plaatsvindt en mensen wereldwijd aanmoedigt zich de vraag te stellen wie hun kleding gemaakt heeft.

Het is deze week exact vijf jaar geleden dat de ineenstorting van de Bengaalse Rana Plaza fabriek plaatsvond. De kledingfabrieken zijn ondertussen veiliger dan in 2013, maar de mensonterende omstandigheden waarin de textielarbeiders werken en wonen zijn nog (lang) niet verdwenen. Daarom organiseert Fashion Revolution een bewustwordingsweek van 23 tot 29 april waarbij opgeroepen wordt om een selfie te nemen waarin je je kledinglabel laat zien, het merk op social media te taggen en hen te vragen #whomademyclothes.

“Er zijn mensen doodgegaan en dat had niet gehoeven. Ze gingen dood omdat wij niet willen betalen. Zij die overleven werken verder, naarstig en in stilte. Onze # geeft hen geen stem. We zijn 5 jaar verder, en nog steeds stellen we geen vragen. We hebben het druk. We hangen op de bank en kijken Shopping Queens (het programma op Vijf waarin telkens vier vrouwen onder het afziend oog van stylist Jani de beste outfit proberen te shoppen, red.). We scrollen door de feed van die ene blogster, het hele vierkant vol gedouwen met must-haves voor de it-girl,” schrijf de Gentse ontwerpster.

“We willen ergens bij horen en onze kledij maakt het gemakkelijker om gelijkgestemden terug te vinden in de massa,” gaat ze verder. “Die nieuwe goedkope jurk mag je dan een plaats in de spotlight van je leven brengen, in de schaduw van de coulissen huizen de gedaantes die we liever negeren; het jonge meisje dat haar dromen voor studeren opgeeft omdat ze hier en nu een loon nodig heeft om de honger in d'r buik te sussen.”

Zakken vol blijheid

Toch wil ze niemand met de vinger wijzen. “Ik had zelf ooit meer dan 400 paar schoenen, voor zover ik me kan herinneren had ik echter nooit meer dan 2 voeten. Ik was zoekende en de veilige afgelijndheid van een willekeurig winkelpand bracht me de illusie dat vinden makkelijk was. Laarsjes met plateauzolen van zelfvertrouwen. Een jurk met diep uitgesneden minderwaardigheidscomplex. Ik ben want ik koop. Zakken vol blijheid. Hier ben ik dan, pak mij uit, zegt mn bol­.com pakket en ik geloofde bijna dat dit zelfgekochte geschenk me iets zal brengen dat groter is dan wat m’n handen kunnen bevatten.”

“But I’m not buying it anymore. Reeds veertig jaar ben ik een consument. Ik koop én ik ben. Bovendien groei ik. Vragen inclusief. Na zestien jaar zelfstandig ondernemen in België weet ik dit wel zeker: het kan anders.”

Murielle Scherre spreekt op het Fair Fashion Fest op 29 april in het MIAT in Gent. Haar volledige open brief voor Weekend Knack kun je hier lezen.