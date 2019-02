Lingeriemerken zetten in op vrouwen met grote borsten Timon Van Mechelen

28 februari 2019

09u02 0 Style Belgische vrouwen hebben gemiddeld een C-cup, terwijl dat in de jaren 50 nog een bescheiden B was. Kortom, vrouwenborsten worden alsmaar groter, maar lingeriemerken lijken dat gemakshalve liever te negeren. Al komt daar nu stilaan verandering in.

Hoewel ikzelf niet over borsten beschik, is het vinden van een leuke – laat staan modieuze – beha een veelgehoorde verzuchting onder vriendinnen en collega’s met een grote cupmaat. Het aanbod is anno 2019 blijkbaar erg karig voor vrouwen met meer dan een C-cup en vooral ook niet zo mooi. De bandjes zijn vaak heel dik, de cups veel te lang in de lengte en de stof is zo dik dat je er iemand mee kan neerslaan.

Helemaal lastig wordt het als je mee wil zijn met de laatste mode en zo’n hippe bralette wil dragen - een beha zonder beugels of vulling in de vorm van 2 driehoekjes. Prachtig, maar compleet ongeschikt voor dames met een vollere boezem wegens weinig steun. Het Nederlandse merk Love Stories is de grondlegger van de bralette-trend en breidde onlangs haar maatserie uit naar plussize. Deze week lanceert het ook ‘Grand Amour’: een collectie bralettes aangepast aan de wensen van vrouwen met grote borsten. “Precies zo zacht, comfortabel en playful als we van Love Stories gewend zijn, maar dan extra stevig en supportive voor het zwaardere werk,” staat te lezen in het persbericht.

Lees verder onder de foto.

Ook het Italiaans lingeriemerk Intimissimi heeft haar collectie recent uitgebreid met 4 nieuwe modellen voor vrouwen met meer curve: de Clara, Iris, Mina en Mara. Zij zeggen dat 70% van alle vrouwen in België een te kleine cupmaat draagt, vaak omdat ze geen mooie, sexy beha vinden in hun maat. “We geloven dat elke vrouw zich aantrekkelijk en geliefd mag voelen, ongeacht vorm of maat. Daarom hebben we onze collectie uitgebreid met 4 nieuwe modellen voor 2019".

Waar modemerken eindelijk meer inzetten op diversiteit zoals je hier al kon lezen, lijkt het er dus op dat ook lingeriemerken aan een inhaalbeweging bezig zijn voor een meer inclusieve ‘behawereld’.