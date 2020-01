Lifestyle-update: VILA lanceert betaalbare bruidscollectie & meer nieuwtjes Nele Annemans

10 januari 2020

17u04 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Suspicious Antwerp springt in de bres voor dieren in Australië

Modemerk Suspicious Antwerp heeft gisterenavond een special Down Under-shirt gelanceerd om de inheemse dieren in Australië te helpen. Zo gaat alle winst integraal naar Wires (NSW Wildlife Information, Rescue and Eductaion Service Inc.), een organisatie die al meer dan 30 jaar inheemse dieren redt in Australië. Het gaat om een sober T-shirt in gebroken wit met op de voorkant een kleine illustratie van een koala en aan de achterkant ‘Suspicious’ met in het midden de geografische vorm van Australië. Het T-shirt is momenteel al uitverkocht maar er Suspicious zou in de toekomst misschien nog andere acties ondernemen.

Wil je graag op de hoogte blijven van de acties van Suspicious, check je dan zeker hun website zodat je niets mist.

2. Geprezen chef Yuki Kimura tovert Sticks ‘n Bowls om tot een streetfoodrestaurant

Sticks ‘n Bowls, het voormalige pokébowlrestaurant, lanceert een nieuw concept. Het slaat namelijk de jonge (26) en vurige chef Yuki Kimura aan de haak en brengt vanaf vandaag finediningflavors in de vorm van streetfood tegen streetfoodprijzen. Yuki is een Belgische chef met Japanse roots die ervaring opdeed bij The Fat Duck in Londen, In de Wulf, De Kluizenaer, De Godevaart en Chambre Séparée. “We gaan voor smaken die niet voor de hand liggend zijn en toch toegankelijk, streetfood met een hoek af”, aldus Yuki Kimura.

Wil je omvergeblazen worden door de kookskills van Yuki Kimura? Vanaf vandaag kan je bij Sticks ‘n Bowls om ervan te proeven. Oude Vaartplaats 35, 2000 Antwerpen, www.sticksandbowls.be.

3. Scotch & Scoda lanceert brillencollectie

Voor zijn lente-zomercollectie 2020 lanceert het Nederlandse modemerk Scotch & Soda voor het eerst ook een brillencollectie. Zowel mannen als vrouwen kunnen er hun gading in vinden en er zullen ook optische varianten beschikbaar zijn. Voor de collectie liet het merk zich inspireren door de landschappen in Hawaï, de thuisbasis van Musa-Shiya, een van originele T-shirtmakers en de muze van hun lente-zomercollectie. Denk aan tropische sferen met kleuren die doen denken aan de zonsondergang en gravures van palmbladeren.

De nieuwe brillencollectie van Scotch & Soda zal vanaf deze maand zowel online, in de Scotch & Soda-winkels als in enkele geselecteerde opticiens beschikbaar zijn en dat vanaf van € 105, www.scotch-soda.com.

4. Passionata gaat Fenty achterna

Voor hun nieuwe lente-zomercollectie ‘This Is Us’ gaat lingeriemerk Passionata het lingerielabel van Rihanna Savage x Fenty achterna. Passionata strikte immers ook de zangeres van de band ‘Bad Cherry’ voor hun nieuwe campagne. “Gabriette is een geweldige schrijfster van persoonlijke dagboeken, met originele teksten, conversaties en observaties waardoor ze de stem van de hedendaagse jeugd vertegenwoordigt. Haar creatieve bezigheden zoals fotografie en muziek, vormen haar uitlaatklep”, aldus Passionata. Gabriette voorzag dan ook een deel van de teksten en muziek voor de campagne.

De ‘This Is Us’-collectie van Passionata zal vanaf de lente online en in de winkels verkrijgbaar zijn, www.passionata.com.

5. VILA lanceert betaalbare collectie voor bruidjes en bruidsmeisjes in spe

Met de lente in aantocht, komt ook het trouwseizoen weer dichterbij. VILA’s bridal-collectie vat de magie van het voorjaar – en de liefde – samen in betaalbare items waarin de bruid en haar bruidsmeisjes zeker zullen stralen. De zachte pastelkleuren versterken het lentegevoel nog meer.

VILA’s bridal-collectie is verkrijgbaar vanaf februari bij ZEB, ILS, Velvet Store en Deleye.