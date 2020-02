Lifestyle-update: vereeuwig je huisdier op een sticker & andere nieuwtjes Nele Annemans

21 februari 2020

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats, en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

Conceptstore Frau is dé nieuwe hotspot in het Gentse

Na acht jaar focus op mode breidt Sarah Gosse, de vrouw achter de conceptstore Frau in Lochristi, haar aanbod uit met een eigenzinnige verzameling designmeubelen, interieurobjecten en luxeskincare. Hoewel je er nog steeds bekende namen als Samsøe & Samsøe en O My Bag shopt, ging Sarah vooral op zoek naar verrassende mode- en interieurontwerpers vanuit alle uithoeken van de wereld. Denk maar aan Frama uit Kopenhagen, de Antwerpse Que Onda Vos met tapijten uit Guatemala en het gekleurde glaswerk van het Japanse Studio Fresco. Met deze gecureerde selectie inspireert ze om te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Haar leuze klinkt dan ook: “Liever één mooi item met een ziel, dan dertien in een dozijn.” En gelijk heeft ze!

Conceptstore Frau, Dorp-West 114, 9080 Lochristi.

Ace & Tate opent nieuwe winkel met interieur van afval

Het Amsterdamse brillenmerk Ace & Tate opende deze week een tweede winkel in Antwerpen, en niet zomaar eentje. De winkel is namelijk ingericht met lokaal Antwerps... afval. In samenwerking met de Rotterdamse duurzame ontwerpstudio Plasticiet verzamelde Ace & Tate afval uit Antwerpen, waarna afvalspecialist Suez het afval sorteerde met infraroodlicht. Het resultaat? Een warm interieur met kleurrijk terrazzo-effect. Het is niet de eerste keer dat Ace & Tate initiatief neemt om hun winkelinrichting te verduurzamen. Zo ging het brillenmerk al in zee met de Nederlandse Boris de Beijer. De ontwerper zorgde voor presentatiemateriaal van resten acetaat en tegen 2030 wil het merk CO2-neutraal worden. Alvast een bezoekje waard!

Ace & Tate, Schuttershofstraat 35, 2000 Antwerpen, www.aceandtate.com.

Sticker Pet maakt superschattige stickers van je huisdier

Kan jij je ook geen leven meer voorstellen zonder je trouwe viervoeter én mag de hele wereld dat weten? Dan hebben we leuk nieuws voor jou. Voortaan kan je jouw harige vriend immers overal mee naartoe nemen. Niet letterlijk, wel als sticker op je drinkbus, gsm of laptop. Je hoeft alleen een foto te uploaden via Sticker Pet, het hoofdje wordt voor jou uitgesneden en een week later zitten je gepersonaliseerde stickers in je brievenbus. Hebben!

Voor een pakket van 40 stickers betaal je 24,95 euro. Wil je er 60 stickers van maken? Dan betaal je 6,95 euro extra. Er is 1 formaat beschikbaar van maximum 5 x 5 cm. Info: Sticker Pet.

Primark lanceert nieuwe wellnesscollectie

Met 80 producten verspreid over dameskleding, herenkleding, huishoudelijke artikelen en huidverzorging, is de wellnesscollectie de volgende stap van Primark om stijlvolle shoppers makkelijker dan ooit tevoren liever te laten zijn voor zichzelf én de wereld om hen heen. Zo zijn alle producten gemaakt van biologisch katoen, gerecycleerde of duurzame materialen. En de nieuwe collectie heeft voor elk wat wils: van zachte 100% duurzame katoenen badjassen tot grote driepitskaarsen gemaakt van een kalmerende sojawaxmix. Je innerlijke gym bunny kan je omarmen met de performance croptop en bijpassende legging gemaakt van gerecyclede materialen. Genieten van een heerlijke nachtrust doe je met de dekbedovertrekken gemaakt van duurzaam katoen en linnen. Als je ons zoekt, wij vertoeven al in dromenland!

De nieuwe collectie is vanaf eind februari beschikbaar in geselecteerde Primark-winkels.

Bristol brengt hippe sneakers uit petflessen op de markt

Dé modetrend van 2020 is ongetwijfeld duurzaam shoppen. En dat heeft ook schoenenketen Bristol goed begrepen. Zij lanceren een resem trendy sneakers die gemaakt zijn van petflessen. Bye bye chemicaliën, fossiele brandstoffen en verspilling van grote hoeveelheden water. Vier flesjes voor de schoenen en eentje voor de veters, duurzamer kan haast niet. En dat alles voor een zacht prijsje!

De Bristols Love our planet-collectie is zowel in de winkel als online verkrijgbaar.