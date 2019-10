Lifestyle-update: tweedehands designerstuks scoren aan kleine prijsjes & heel wat bekende gezichten te zien in nieuwe juwelencampagne Timon Van Mechelen

11 oktober 2019

17u02 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Campari ontwikkelt fotofilter in samenwerking met Belgische fotografen

Naar aanleiding van de ‘Campari Creates’-campagne heeft het Italiaanse aperitiefmerk in samenwerking met de Belgische fotografen Sanne de Wilde en Athos Burez een collectie filters ontwikkeld: 4 transparante, rood en blauw getinte onderzetters die gebruikt kunnen worden als filter voor de camera van een smartphone. “Om iedereen de kans te geven om zijn creativiteit te uiten tijdens het aperitieven”, aldus het merk. Het is niet de eerste keer dat Campari samenwerkt met artiesten. In de jaren 20 creëerde Leonetto Cappiello bijvoorbeeld de beroemde affiche ‘Spiritello’, vanaf de jaren 70 werd de handen in elkaar geslagen met bekende regisseurs als Federico Fellini (van Casanova en La dolce vita) en acteurs zoals Salma Hayek, Eva Mendes, Jessica Alba en Penelope Cruz.

De onderzetters zijn in gelimiteerde oplage gratis verkrijgbaar via camparicreates.be.

2. Komono blaast 10 kaarsjes uit

Dit najaar viert Komono zijn 10e verjaardag en daarom brengt het Antwerpse accessoiremerk een exclusieve collectie uit die bestaat uit 5 horloges en 5 zonnebrillen. Daarvoor werd samengewerkt met het Duitse ontwerpbureau Miko Borsche en werden oude prints van het label in een hedendaags jasje gestoken en aan de binnen- en buitenzijde van de zonnebrillen en horloges doorgevoerd.

De capsule is vanaf vandaag beschikbaar in de winkels van Komono, online en bij geselecteerde retailers. De horloges komen op € 99en de zonnebrillen op € 59.

3. Tweedehands designerstuks scoren aan kleine prijsjes

Tradities zijn er om gevolgd te worden, wordt wel eens gezegd. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij luxeboetiek Labellov, die nog maar eens een Super Sale organiseert. Naar goede gewoonte kan je opnieuw heel wat tweedehandse designerstuks op de kop tikken aan een fractie van de originele prijs. Kortingen gaan tot 80%. Aas je al een tijdje op die ene Delvaux tas, Gucci loafers of een jasje van Chanel? Dan is dit het moment om toe te slaan.

In het bezit van een mooi item dat je een nieuw leven wil schenken? Neem je designer handtas of accessoire dan gewoon mee en laat het (gratis) schatten door de Labellov-experts. Nieuw dit jaar is dat er extra veel designerkleren en schoenen in de winkel verkocht worden die online verkrijgbaar zijn.

Van dinsdag 15 oktober tot zaterdag 19 oktober. Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen. Meer info: labellov.com.

4. Een soesje in een Belgisch jasje

Na de bekende ‘Belgique Belchique’-sweaters hadden Murillo en Michael Wauman van O’Rèn nood aan een nieuwe uitdaging en die vonden ze in de wereld van de patisserie. De twee besloten om het op-en-top Belgische lekkernij in een passend patriottisch jasje te stoppen en het de naam ‘Belchouke’ mee te geven. Het gebakje komt in 3 verschillende smaken en werd overgoten met een bijpassende topping waardoor ze tezamen de Belgische driekleur vormen.

De ‘Belchoukes’ zitten per 3 verpakt en zijn verkrijgbaar bij Texaco tankstations en lokale bakkerijen en supermarkten voor € 4,99 per doosje.

5. Zalmleren handtassen van eigen bodem

Het Antwerpse label Ms.Bay pionierde eerder al met handtassen en accessoires gemaakt uit 100% zalmleer. Voor de nieuwe collectie gebruikt ontwerpster Saskia Aelen opnieuw dit materiaal en liet ze zich inspireren door de natuurlijke habitat van de zalm: de zee. Dat zie je terug in de marineblauwe en bosgroene kleuren en de cirkelvormen die in de collectie terugkomen. Om niets te hoeven verspillen, lanceert ze de stuks met een voorverkoop voor de start van de productie.

De prijzen van de nieuwe stuks liggen tussen € 35 en € 480. Tot en met zondag 3 november kan je via de webshop of in de winkel Edo Collectie de nieuwe collectie in voorverkoop kopen aan een uitzonderlijke korting van 20%. Meer info: ms-bay.com.

6. Pandora werkt samen met heel wat bekende gezichten

Het Deense sieradenmerk wist voor de nieuwe najaarscampagne tal van bekende gezichten te strikken zoals Games of Thrones-actrice Nathalie Emmanuel en modellen Georgia May Jagger en Halima Aden. De 6 muzes van het merk moeten echter niet alleen mooi zijn, ze werden ook gevraagd welke boodschap ze willen verspreiden als gezicht van zo’n groot internationaal merk. Zo vertelt model Halima Aden - die een Somalisch-Amerikaanse moslima is - dat ze “nog meer de boodschap van inclusiviteit en hoop wil verspreiden”. Kunstenaar Tasya van Ree vertelt dan weer dat ze “een ander beeld wil neerzetten van hoe het is om een artiest en vrouw te zijn in de huidige maatschappij”.