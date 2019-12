Lifestyle-update: Tony's Chocolonely brengt kerstreep uit met glühwein in & JBC eert het afscheid van Samson & Gert met een kledingcollectie TVM

06 december 2019

1. Coca-Cola zet zich in voor Het Rode Kruis met een kersttrui

Een foute trui voor een goed doel, zo begon de ironische-kersttruientraditie. Coca-Cola grijpt daar nu naar terug met een trui waarvan de opbrengst volledig naar het Belgische Rode Kruis gaat. Meer specifiek steunt de frisdrankgigant het project ‘Brugfiguren’ van het Rode Kruis. De brugvrijwilligers zetten zich in voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen met moeilijkheden op school en verkleinen de kloof tussen het thuis-en schoolmilieu van deze leerlingen, om zo hun toekomstkansen te verbeteren. De trui, die gemaakt is van duurzaam katoen en het ‘Fairwear Foundation’-label draagt, is onder andere te koop aan de Coca-Cola-kersttruck die op 7 december begint aan een tour door het hele land. De volledige opbrengst wordt weggeschonken en daarbovenop schenkt het bedrijf nog € 50.000 extra.

De trui kost € 19. Meer info: cocacolabelgium.be.

2. Weekday lanceert samenwerking met Game of Thrones-actrice Maisie Williams en jonge kunstenaars

De Zweedse modeketen Weekday ontwikkelde samen met actrice Maisie Williams 2 kledingstukken die gemaakt zijn uit een volledig recycleerbare stof. Omdat het nog om een prototype gaat en de stof nog verder moet ontwikkeld worden, zijn de stuks voorlopig niet te koop. Maar daar hopen ze in de toekomst verandering in te brengen. Wel te koop in de winkel in de Antwerpse Kammenstraat zijn een aantal T-shirts en hoodies met unieke print op die ontworpen werden door 3 jonge kunstenaars. Ideaal als kerstcadeautje!

De prijzen van de T-shirts en hoodies variëren tussen € 30 en € 50. Meer info: weekday.com.

3. Jonge chef-kok Stefan Jacobs komt met eigen bier

Na de opening van zijn restaurant Hors-Champs in oktober in de voormalige boerderij van Ernage, lanceert de jonge chef-kok Stefan Jacobs (die zijn eerste ster op 23-jarige leeftijd kreeg) nu zijn gelijknamige bier. Trouw aan zijn principes en zijn streek, creëerde hij samen met brouwerij La Houppe in Namen zijn eerste bier, geïnspireerd door en gemaakt van lokale, met de hand geplukte, planten. Het blonde biertje met een alcoholpercentage van 6% onderscheidt zich door zijn kruidige toetsen en het bloemige aroma van kamille.

Het bier is verkrijgbaar in het restaurant van Stefan, maar ook bij onder andere regionale verkooppunten zoals Hallet Vins Drink Shop, Silo – natuurlijke kruidenierszaken, Shopping Village Pall Center, en AD Delhaize Belgrade. Meer info: hors-champs.be.

4. JBC’s Samson & Gert afscheidscollectie is er

Nu de wegen van Samson & Gert bijna scheiden, lanceert JBC een vintage afscheidscollectie voor kinderen en volwassenen. De S&G-kledinglijn bestaat uit T-shirts en sweaters met nostalgische tekeningen en legendarische uitspraken op zoals “Ik moest kloppen want de bel doet het niet” en “Dat is toch geen probleem”. Extra leuk: voor de campagnebeelden werden Samson & Gert-fans tussen 2 en 35 jaar gebruikt als modellen.

De collectie is vanaf nu te koop in alle Vlaamse winkels van JBC en op de webshop.

5. Tony’s Chocolonely met glühwein voor de feestdagen

Voor onder en ín de kerstboom heeft Tony’s Chocolonely, het chocoladebedrijf dat strijdt voor 100% slaafvrije chocolade, een speciale reep gemaakt. Een uitbreekbare kerstboom van chocolade in een reep, met een gaatje erin zodat je hem kunt ophangen in je boom. Om het extra feestelijk te maken, verwerkten ze er glühwein in en toetsen van kruidnagel, kaneel en sinaasappel. Het is maar de vraag of hij lang zal blijven hangen in de boom ...

Onder andere te koop bij Delhaize, Makro en Match voor € 3,49.