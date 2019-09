Lifestyle-update: Taboob sluit af met expo ten voordele van Think Pink & populair Nederlands merk Anna + Nina opent winkel in België Timon Van Mechelen

20 september 2019

16u40 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Online vintageboetiek Le Freddie opent pop-up in Gent

De Belgische handtassen- en accessoireontwerpster Clio Goldbrenner gaat in haar winkel in Gent haar eigen favoriete merken uitnodigen om tijdelijk een pop-up te openen. Vintage webshop Le Freddie bijt de spits af en verkoopt er 10 dagen lang een aantal van hun beste tweedehandsstukken. Denk aan veel lange bloemenjurken, mom jeans, kanten blouses en twee blazers. Kristin Stoffels en Els Keymeulen, oprichters van Le Freddie en tevens ook modejournalistes bij magazine Feeling, zullen zaterdag 21 en 28 september in de winkel aanwezig zijn voor stijladvies.

Clio Goldbrenner, Brabantdam 17, 9000 Gent. Nog tot 28 september.

2. Taboob sluit af met expo ten voordele van Think Pink

Met de Instagrampagina Taboob wilden Noortje Palmers en Jasper Declercq begin juli de blootgrens van het sociale netwerk aftasten door allerlei creatief gekadreerde borsten te posten. Nu is er ook een expo met de meest opmerkelijke foto’s. De foto’s zijn ook te koop voor € 50 per stuk en de opbrengst ervan gaat naar Think Pink.

Zondag 22 september van 15u tot 20u in de Ingrid Deuss Gallery, Provinciestraat 11, 2018 Antwerpen. Nadien elke vrijdag en zaterdag open van 14u tot 18u. Meer info: taboob.be.

3. De oma-onderbroek maakt een comeback

Voor de 40ste verjaardag van ondergoedmerk Sloggi, pakt het label uit met een videoclip waarin rapster Lil’ Ol’ Granny nieuw leven blaast in het nummer ‘Granny Got Pants’ dat in de jaren 90 een wereldhit was. De track viert het recht van alle vrouwen op comfortabel ondergoed met de focus op de Maxi-onderbroeken - ook wel dé oma-onderbroek genoemd - die in 1979 voor het eerst in de winkel lagen en nu opnieuw aan populariteit winnen. Sloggi gaf de onderbroek ook een make-over en doopte hem om tot The ‘79.

Je kunt de video hier bekijken.

4. Sterrenchefs bereiden maaltijd voor goede doel

Nadat Caroline Smet en toppatissier Toon De Klerck hun zoontje verloren eind 2018, besloten ze zich in te zetten voor de organisatie Berrefonds die andere ouders en familie die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje steunt. Om geld in te zamelen voor hen, organiseren ze op 20 oktober ‘Sterren voor Sterren’ waarop 8 sterrenchefs, denk aan Wout Bru, Viki Geunes en Dennis Broeckx, het beste van zichzelf komen geven. Voor € 80 worden gasten getrakteerd op een welkomstdrankje, 7 sterrenmaaltijden en onbeperkte toegang tot het kaas- en dessertenbuffet.

Inschrijven kan hier.

5. Nederlands sieradenmerk Anna + Nina opent eerste winkel in Antwerpen

Begin november opent het Nederlandse sieraden- en lifestylemerk Anna + Nina haar eerste winkel op Belgische bodem. Bij onze noorderburen werd het label in een recordtempo razend populair vanwege de betaalbare juwelen en originele hebbedingen voor in huis. In de winkel in Antwerpen zullen alle eigen sieraden, de home- en kledingcollecties en andere merken te koop zijn naast de duurdere juwelen en vintage items.

Open vanaf 6 november. Oever 6, 2000 Antwerpen. Meer info: anna-nina.nl.