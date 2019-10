Lifestyle-update: Stromae lanceert nieuwe lijn sokken & de Ikea-collectie van Virgil Abloh is bijna te koop Timon Van Mechelen

04 oktober 2019

16u56 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Samsøe Samsøe en Kansas brengen samen een collectie uit

Alle referenties naar werkkledij of in het Engels ‘workwear’ zijn al een tijdlang bijzonder hip en dat heeft ook het Deense merk Samsøe Samsøe begrepen. Daarom sloegen zij de handen in elkaar met Kansas, een iconisch werkmanslabel dat eveneens uit het hoge noorden komt. In de collectie, die zowel kleding bevat voor mannen als vrouwen, zitten verschillende ‘functionele’ stuks met een urban uitstraling. Doordat er gebruik werd gemaakt van traditionele werkmansstoffen die bedoeld zijn om tegen een stootje te kunnen, zijn de items ook duurzaam omdat ze lang meekunnen.

Samsøe Samsøe X Kansas is vanaf midden oktober verkrijgbaar in de Samsøe Samsøe winkel in Antwerpen en Brussel en via samsoe.com.

2. Neuhaus innoveert met pralines die je met wijn moet combineren

Pralines en wijn lijken op het eerste zicht niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar het Belgische Neuhaus denkt daar anders over. Zij vinden dat als je de juiste chocolade en wijn combineert met elkaar, er verborgen aroma’s in beiden naar boven komen die voor een unieke smaakexplosie zorgen. Daarom vroegen ze hulp aan gevierd sommelier en wijnauteur Sepideh Sedaghatnia en de wijnexperten van het Gault&Millau team om samen 6 pralines te ontwikkelen die goed samengaan met een selectie van rode en witte wijnen. Het is in ieder geval eens een frisse variant op het traditionele koffie en koekje en is ideaal om je gasten mee te imponeren aan tafel.

De Wine Pairing Collection geschenkdoos is nu verkrijgbaar in de Neuhaus boetieks en op neuhauschocolates.com voor € 28. In de winkels worden ook een Tugela River Red Blend 2016 en Chardonnay 2017 aangeboden die perfect samengaan met de pralinecollectie.

3. Mosaert lanceert nieuwe sokkencollectie

Mosaert, het modemerk van Paul Van Haver (alias Stromae) en zijn echtgenote Coralie Barbier, brengt een minicollectie van 2 paar sokken uit. Beide exemplaren zijn geborduurd en gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen en ze zijn vervaardigd in Frankrijk. De prints op de sokken zijn geïnspireerd op emblemen van schooluniformen.

De sokken zijn online verkrijgbaar voor € 17 per paar.

4. De collectie van Virgil Abloh voor Ikea is bijna te koop

De samenwerking tussen de razend populaire streetwearontwerper Virgil Abloh, man achter het modemerk Off-White en tegenwoordig ook de mannencollectie van Louis Vuitton, en Ikea ligt dik 2 jaar na de aankondiging bijna in de winkelrekken. Samen hebben ze een reeks alledaagse voorwerpen, van kasten tot stoelen, een opvallende nieuwe twist gegeven. Denk aan een tapijt in de vorm van een kasticket van Ikea of een klok met “Temporary” (lees: tijdelijk) op.

De MARKERAD-collectie is vanaf 7 november te koop in alle winkels van Ikea. Prijzen variëren tussen € 9,99 voor een tas en € 299 voor een eettafel.

5. Belgisch lingerie-ontwerpster JUDITH opent tijdelijke boetiek in Antwerpen

Vier jaar geleden richtte Judith Van Herck haar eigen lingeriemerk JUDITH op dat dankzij haar achtergrond als costumière voor film en theater vooral bekend staat om de ietwat kunstzinnige toets en verfijnde materialen. Ze gaat ook prat op een erg uitgebreide testfase waarin ze sport en danst met haar bh’s en slips aan zodat de pasvorm, naar eigen zeggen, altijd perfect is. Naar aanleiding van haar nieuwe collectie opent ze nu een tijdelijke winkel in Antwerpen. Leuk weetje: actrice Monica Belluci draagt in haar gloednieuwe film ‘Spider in the web’ een setje van de Vlaamse ontwerpster.

Van 5 tot 31 oktober, Hopland 10, 2000 Antwerpen. Meer info: judithlingerie.com.