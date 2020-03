Lifestyle-update: shop design met korting bij Labellov en andere nieuwtjes Liesbeth De Corte

13 maart 2020

17u10 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats, en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

Kruidvat lanceert eigen vegan beautycollectie

Deze week is een nieuw beautylabel gelanceerd: Udäv Krit. Die naam lijkt uit het hoge noorden te komen, maar niets is minder waar. Het is gewoon een anagram voor Kruidvat. Jawel, de keten bracht simpelweg een eigen beautycollectie uit. Alle producten zijn geschikt voor alle huidtypes én ze zijn volledig vegan. Goed voor de huid en dieren, dus. De collectie bestaat bovendien enkel uit essentials die je beautyroutine simpeler moeten maken. Denk: twee primers, een eyeliner en setting powder.

De collectie is vanaf deze week online te koop. Vanaf dinsdag 17 maart zijn de producten ook verkrijgbaar in de winkels. Prijzen variëren van 2,79 tot 4,79 euro.

Interieurmerk FEST opent eerste flagshipstore in ons land

Fijn nieuws voor deco-liefhebbers: het hippe interieurmerk FEST opent binnenkort z’n eerste Belgische vestiging. “Het is spannend: onze eerste eigen winkel in het buitenland. We hebben al veel Belgische FEST-fans en het voelt dan ook als een heel logische stap om een winkel in Antwerpen te openen”, vertelt oprichter en eigenaar Femke Furnée. “Antwerpen is een prachtige stad, met een geweldig gevoel voor esthetiek, mode en design - allemaal zaken waar wij als merk veel waarde aan hechten en inspiratie uit halen. Antwerpen bruist en we voelen daardoor een sterke verbinding met de stad.”

De winkel opent eind mei / begin juni 2020 de deuren aan de Steenhouwersvest in Antwerpen.

Kledingmerk Rails springt in de bres voor cheeta’s

Voor z’n lente-campagne ging het merk Rails naar Zuid-Afrika. Na de fotoshoot was het liefde op het eerste gezicht met het land, waardoor het label graag iets wou terugdoen. Nu brengen ze enkele witte shirts uit met cheeta’s op. 25 procent van de winst van die shirts gaat naar Cheetah Outreach., een non-profitorganisatie uit Kaapstad die redding en revalidatie biedt aan cheeta’s in Zuid-Afrika.

Meer informatie kan je vinden op de website cheetah.co.za of via railsclothing.com. De prijzen variëren van 88 tot 158 euro.

Labellov organiseert Super Sale

Tradities zijn er om gevolgd te worden, wordt wel eens gezegd. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij luxeboetiek Labellov, die nog maar eens een Super Sale organiseert. Naar goede gewoonte kan je opnieuw heel wat tweedehands designerstuks op de kop tikken aan een fractie van de originele prijs. Kortingen gaan tot 80%. Aas je al een tijdje op die ene Delvaux tas, Gucci loafers of een jasje van Chanel? Dan is dit het moment om toe te slaan.

Voor de Super Sale kan je terecht in de Labellov showroom, maar in de strijd tegen het coronavirus wordt aangeraden om vooral online te shoppen. “Er is immers niets beter dan met een lekker glaasje wijn in de hand koopjes scoren op je laptop”, klinkt het bij Labellov. Wie items graag beter wil bekijken, kan vragen om te videochatten via een privébericht op Instagram. Mensen die liever anoniem blijven, kunnen via de livestream op Instagram vragen doorsturen.

De Super Sale start woensdag 18 maart, en duurt tot vrijdag 20 maart. Shoppers kunnen terecht in de Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen of op de webshop.

De Bijenkorf viert z’n 150e verjaardag

Dit jaar bestaat de Bijenkorf 150 jaar en dat wordt vanaf deze maand groots gevierd. Zo gaat het warenhuis 150 exclusieve producten uitbrengen samen met enkele grote namen. Ze werken onder meer samen met Wouters & Hendrix, Daily Paper, Isabel Marant Étoile en Ted Baker. Ook woon- en accessoiremerken zoals KitchenAid en Dopper brengen eenmalig een product uit voor het jubileum.

Het eerste deel van de jubileumcollectie is vanaf 10 maart in beperkte oplage verkrijgbaar online en in de winkels.