Lifestyle-update: Primark lanceert ludieke Minions-collectie & andere nieuwtjes

Nele Annemans

28 februari 2020

17u11 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

CKS en Chrostin brengen complimentenkaartjes uit voor meer body positivity

Aanstaande zondag, 1 maart, is het Complimentendag en dat viert het Belgische fashionlabel CKS met een complimentenactie die iedereen aanmoedigt zichzelf te zijn. Voor de actie haalde ze cartooniste Christina “Chrostin” De Witte in huis die onder het motto “Dare to be you” een exclusieve CKS x Chrostin-kaartenset creëerde. Elke set bestaat uit 5 verschillende complimentenkaarten die herkenbare imperfecties op een humoristische, positieve manier uitlichten, én een korting van € 15 bij CKS. Hebben!

Het complimentenboekje is vanaf vandaag tot 31 maart 2020 beschikbaar in alle CKS-conceptstores. Raak je niet in een van de winkels? Dan kan je ze via www.cks-fashion.com downloaden om online te versturen.

JUTTU opent 7de Belgische winkel in Hasselt

De bekende urban conceptstore JUTTU zal op 26 maart hun 7de shop openen. Maar dat is niet alles, ze doen dat namelijk in Quartier Bleu: het gloednieuwe shoppingwalhalla langs de Hasseltse kanaalkom. JUTTU is Fins voor ‘verhaal’ of ‘anekdote’ en tovert shoppen om tot een totaalbelevenis. De kritische en bewuste JUTTU-shopper ontdekt in 5 eigenzinnige en inspirerende hoekjes meer dan 100 verrassende merken. Je vindt er een sterke mix van lokale en internationale namen zoals ArmedAngels, Fabienne Chapot, Cîme, Hadhiti, La Favo, O My Bag en Sofie Schnoor. Absoluut een bezoekje waard dus!

JUTTU Hasselt opent op donderdag 26 maart vanaf 12 uur zijn deuren, Gelatineboulevard 4, 3500 Hasselt.

Bershka gaat in zee met Micky Mouse voor kunstige kledingcollectie

Hoewel de 90ste verjaardag van Micky Mouse twee jaar geleden al uitgebreid gevierd werd, moet de animatiefiguur vandaag nog niet aan populariteit inboeten. En dat heeft ook modeketen Bershka goed begrepen. Zij hebben namelijk zonet een Micky Mouse-collectie gelanceerd met onder meer baggy jeans, hoodies, oversized T-shirts en jeansjasjes. Arty streetstyle ten top!

De Micky Mouse-collectie is vanaf nu verkrijgbaar in de Bershka-winkels en online.

Mission Masala opent eerste restaurant in Gent

Mission Masala opent vandaag de deuren in Gent. Daarmee keren lovebirds en businesspartners Pavan en Tim terug naar hun roots, want de Arteveldestad is de plek waar het voor hen allemaal begon. Zo debuteerden ze in 2015 met de gelijknamige foodtruck op het Gentse Barrio Cantina. Maar hun verhaal begon al 15 jaar geleden. De Londonse Pavan met Noord-Indische roots bezocht Laundry Day. Daar ontmoette ze de Antwerpse Tim. Zijn voorliefde voor spicy food en haar Indische kookskills bleken al snel een match made in heaven. Na een huwelijk van zeven jaar, twee foodtrucks en een restaurant in Antwerpen later kunnen we wel zeggen dat de rest geschiedenis is. En nu openen de twee dus een nieuw restaurant in Gent, dat maar liefst twee keer zo groot is als dat in Antwerpen. Wij kunnen haast niet wachten om er te gaan proeven!

Mission Massala, Bij Sint-Jacobs 19, 9000 Gent. Info: www.missionmasala.be.

Primark lanceert ludieke Minions-collectie

Kijk jij ook al reikhalzend uit naar de nieuwe film van de ‘Minions’ die deze zomer uitkomt? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Primark maakt het wachten namelijk net dat tikkeltje aangenamer. Zij lanceren samen met Bobby Abley, een Britse ontwerper die bekend is omwille van zijn opvallende collecties die zijn geïnspireerd op cartoons, een capsulecollectie met 10 kledingstukken voor mannen en vrouwen die geïnspireerd zijn op de film ‘Minions: Hoe Gru Superschurk Werd’. Je vindt de Minions op leggings, sweatshirts en T-shirts, en dat uiteraard allemaal voor een zacht prijsje!

De collectie is verkrijgbaar in een aantal geselecteerde Primark-winkels en prijzen variëren van € 6 voor een T-shirt tot € 18 voor een hoodie.