Lifestyle-update: Mission Masala opent restaurant in Gent & iconische stoel van Arne Jacobsen beschikbaar in nieuwe kleuren en aan een verlaagde prijs Timon Van Mechelen

22 november 2019

17u59 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Ondernemerszussen willen (meer) geld inzamelen om wilde dieren in Afrika te beschermen

De zussen Charlotte en Anneleen Kegels richtten in 2017 hun kledinglabel Very Important Animals op om geld in te zamelen voor de bescherming van wildlife in Afrika. Bij elke verkoop doneert V.I.A geld aan de organisatie National Park Rescue. Ondertussen staat de teller op € 17.000, maar dat mag als het van hen afhangt nog wel wat meer worden. Daarom organiseren ze een liefdadigheidavond waarop Afrikaanse hapjes geserveerd zullen worden, een tombola waarmee je tal van prijzen kunt winnen zoals een diner of een professionele fotoshoot en dr. Niall McCann, één van de oprichters van National Park Rescue, komt er praten over het belang van conservatie van wildlife.

28 november, Uitbreidingstraat 562, 2600 Berchem van 18u tot 22u. Meer info: Facebook.

2. Ginger en HNST lanceren samen een duurzame modecollectie

Modelabel Ginger brengt een duurzame capsulecollectie uit in samenwerking met het Belgische denimmerk HNST. Alle items zijn volledig gemaakt uit gerecycleerde stoffen en met bio-afbreekbare garens. Elk stuk werd ontworpen om optimaal gerecycleerd te kunnen worden: zo kan je de knopen er afschroeven en hergebruiken en zijn alle labels afbreekbaar. Met deze samenwerking willen Ginger en HNST samen aantonen hoe radicaal anders mode kan zijn.

Prijzen variëren tussen € 189,95 en € 349,95. Vanaf 5 december te koop bij Ginger LABO, Kloosterstraat 13, 2000 Antwerpen.

3. Mission Masala opent binnenkort een restaurant in Gent

Mission Masala keert terug naar hun roots en opent begin volgend jaar een tweede restaurant, dit keer in het historische centrum van Gent. In 2014 stond Mission Masala oprichter Tim mee aan de wieg van Barrio Cantina: het allereerste Belgische foodtruckfestival. Een jaar later startte hij in Gent zijn eigen foodtruck met zijn vrouw Pavan, in 2018 openden ze hun eerste restaurant in Antwerpen waar Indische gerechten centraal staan. De vestiging in Gent zal maar liefst twee keer zo groot zijn als die in ‘t Stad.

Meer info: missionmasala.com.

4. Deze lipsticks zijn plasticvrij, vegan en biologisch afbreekbaar

De modesector is de op één na meest vervuilende ter wereld, maar ook de beauty-industrie doet het niet veel beter. Vorig jaar produceerden zijn bijvoorbeeld nog 142 miljard, bijna uitsluitend niet recycleerbare, verpakkingen. Le Papier wil daar iets aan doen en lanceert daarom een lippenbalsem en lippenstift die volledig vegan zijn en gemaakt met natuurlijk ingrediënten én een placticvrije en biologisch afbreekbare verpakking hebben. Je pelt de verpakking letterlijk af bij het gebruiken van je lipstick en wanneer je klaar bent, blijft er niets meer over.

Le Papier is exclusief verkrijgbaar bij de apotheek. De lippenbalsem kost € 6,5 en de lippenstift € 13,95.

5. Iconische stoel van Arne Jacobsen beschikbaar in nieuwe kleuren

In 1952 ontwierp Arne Jacobsen de Ant™, een stoel met drie poten in de vorm van een mier met opgeheven kop. Een halve eeuw na zijn ontstaan is het nog steeds één van de populairste designstukken ter wereld, zowel de variant met drie poten als het model met vier die later bedacht werd door producent Fritz Hansen. Dit jaar de Ant™ in nieuwe kleuren beschikbaar en bovendien voor een verlaagde prijs.

De stoel in de nieuwe kleuren Pale yellow, Pale pink en Pale grey is nu te koop bij geselecteerde designwinkels en online voor € 270.