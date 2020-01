Lifestyle-update: Kiehl’s lanceert collectie met cannabisolie & andere nieuwtjes

Nele Annemans

24 januari 2020

17u17 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Zeeman lanceert schoonmaakslippers

Ook geen fan van schoonmaken, maar shake je wel graag alles van je af? Met de nieuwe schoonmaakslippers van Zeeman dans je gewoon in no time je huis schoon. Simpelweg een sopje van koud water met wat witte azijn in een plantenspuit doen, een beetje bestuiven op de onderkant van de slippers en hupsakee, schone vloer: check, extra calorietjes verbrand: dubbelcheck!

De schoonmaakslippers van Zeeman zijn verkrijgbaar in het blauw en roze en kosten € 2,99.

2. Lush lanceert koalazeepje om geld in te zamelen voor Australische dieren

Nog op zoek naar een leuk zeepje waarmee je tegelijkertijd de getroffen dieren in Australië een handje helpt? Dan kan je vanaf volgende week bij het duurzame en diervriendelijke cosmeticamerk Lush terecht. Zij brengen namelijk een schattig koalazeepje op de markt waarvan de netto-opbrengst volledig naar het Bush Animals Fund gaat, een fonds dat dierenorganisaties in Australië ondersteunt die ter plekke hulp bieden. Het koalazeeptje werd toepasselijk ‘All The Wild Things’ gedoopt, bevat eucalyptus en citroengras en kost € 6.

Het ‘All The Wild Things’-zeepje is vanaf 28 januari online verkrijgbaar en vanaf 31 januari in de winkel.

3. Fosbury & Sons opent eerste buitenlandse vestiging

Na de eerste locatie in de Antwerpse WATT-toren in 2016, en drie Brusselse locaties - ‘Boitsfort’ in november 2018, ‘Alfons’ in juli 2019 en ‘Albert’ in november 2019 is er nu ook een vijfde locatie van Fosbury & Sons geopend. Niet in België deze keer, maar in Nederland. Een primeur voor het Belgische coworkconcept dat als motto ‘not your ordinary office’ heeft. De locatie die deze keer omgetoverd werd, is het oude Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam. Operatiekwartieren en kamers kregen een frisse opknapbeurt en werden omgetoverd tot een unieke werkplek, inclusief vergaderzalen, bibliotheken en een restaurant. Het prachtige uitzicht op het Rijksmuseum, de binnentuinen of het water krijg je er gratis bij.

Fosbury & Sons, Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam, Nederland. Info: fosburyandsons.com.

4. Weekday gebruikt vanaf nu alleen nog maar biologisch of recycleerbaar katoen

Weekday, het zusje van modeketen H&M, heeft zijn katoendoel 2020 gehaald. Vanaf nu is alle katoen dat in de collecties gebruikt wordt 100% biologisch of recycleerbaar en om dat te vieren lanceert Weekday een limited edition-collectie. Daarvoor gingen ze de mosterd halen in 1999 en de beginjaren 2000. Denk aan het tijdperk van de MTV-generatie voordat het internet, en later sociale media, helemaal ontploften ofwel G-strings, laaggetailleerde jeans en mouwloze tops. Wij laten voor de gelegenheid graag onze inner Spice Girl op de wereld los.

De collectie is sinds gisteren verkrijgbaar. Info: weekday.com.

5. Kiehl’s lanceert collectie met cannabisolie

Het bekende apothekersmerk Kiehl’s pakt uit met een nieuwe collectie producten, niet zomaar eentje, wel een die gemaakt is met cannabisolie. De niet-comedogene collectie (wat wil zeggen dat ze je poriën niet verstopt nvdr.) bestaat uit het vederlichte, kalmerende Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate en de zacht zuiverende Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Cleanser.

De nieuwe Cannabis Sativa Seed Oil-collectie is vanaf 29 februari verkrijgbaar bij de apotheek.