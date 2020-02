Lifestyle-update: JBC lanceert collectie tegen pesten & meer nieuwtjes Liesbeth De Corte

14 februari 2020

17u16 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

Bershka viert ‘The Powerpuff Girls’

Kinderen uit de jaren 90 die af en toe naar de tv keken, kennen vast en zeker de animatiereeks The Powerpuff Girls. De serie draait rond drie meisjes - genaamd Blossom, Bubbles en Buttercup - die de wereld telkens weer moeten redden van monsters en criminelen. Heerlijke nostalgie, die in de bloemetjes gezet wordt door Bershka. Het Spaanse modemerk brengt namelijk een collectie uit die gebaseerd is op The Powerpuff Girls. Je kan je verwachten aan T-shirts, jeansbroeken, sneakers, hoodies en leuke accessoires met de drie superheldinnen op. Allemaal in felle kleurtjes of tie-dyeprint, ook een leuke knipoog naar de nineties.

De collectie is te koop in de winkels en online. Prijzen beginnen vanaf € 6,99.

Mama’s, neem deel aan een fotoshoot

Ouders weten dat het niet makkelijk is om een mooie foto van het gezin te maken. Als je ene kind niet zit te huilen, trekt de andere net een gekke bek. Wie zich eens wil laten begeleiden door een professionele fotograaf, kan nu z’n kans wagen. De medische ngo Memisa organiseert namelijk voor de derde keer haar ‘Mama’s voor het leven’-fotoshoot. Dat is niet alleen fijn voor mama’s en hun kinderen, maar de ngo wil Belgische moeders ook bewustmaken van de moeilijkheden die moeders in Afrika ondervinden tijdens de zwangerschap en de bevalling. Op 21 en 22 maart in Brussel, 28 maart in Luik en 29 maart in Gent, zijn alle mama’s welkom om de liefde voor hun kinderen op de gevoelige plaat te laten vastleggen door de professionele fotograaf Géraldine Jacques

Meer info vind je op de website van Mama’s voor het leven. Ook inschrijven doe je het best via de site.

Duivenkot wordt nieuw ‘hip’ restaurant

Antwerpen is een trendy restaurant rijker: Fiera. De nieuwe place to be heeft de deuren geopend in de Schippersbeurs, een voormalig duivenkot en een zijbeuk van de monumentale Handelsbeurs. Als je er aan tafel schuift, weet je dan ook niet waar te kijken: naar al het lekkers op je bord, of naar de authentieke mozaïekvloer en het fenomenaal hoge plafond. Heb je geen honger? Dan kan je ook iets drinken aan de bar.

Meer info en reservaties via de website van Fiera.

IKEA bant wegwerplastic met Eva Mouton

De plasticsoep is een grote - nuja- soep waar dringend iets aan gedaan moet worden. Ook IKEA wil zijn steentje bijdragen en kondigt aan geen plastic wegwerpproducten meer te gebruiken. Zo vind je in de restaurants van de meubelreus alleen nog maar bekers, bestek en borden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast maken ze steeds meer producten in gerecycleerd of bioplastic. Kers op de taart is de kersverse samenwerking met Eva Mouton. De illustratrice toont in haar tekeningen hoe IKEA duurzame oplossingen biedt voor het dagelijkse leven.

JBC lanceert collectie tegen pesten

Op 14 februari zijn we allemaal een beetje liever tegen elkaar. Niet omdat het valentijn is, wel omdat de Week tegen Pesten start. JBC zet deze actie in de verf met een nieuwe STIP IT-collectie. Die bestaat uit Tshirts, shirts met lange mouwen en grijze sokken op knie- of enkelhoogte. De kleuren van dit jaar zijn grijs, wit of donkerblauw, aangevuld met knalkleuren in fluo. Leuk weetje: er zijn niet alleen kindermaten, maar ook volwassen maten beschikbaar.

De collectie is nu te koop in alle Vlaamse winkels vanaf €3,95.

Lyst ontwerpt tool om je mode DNA te achterhalen

Van de stijlvolle, kokette Franse mode tot de New Yorkse ultrahippe streetwear: ons mode DNA bepaalt wat we mooi vinden en hoe we erbij lopen. Benieuwd naar dat van jou? Wel, dan hebben we goed nieuws. Modezoekmachine Lyst maakte een tool aan die helpt bij het uitzoeken van jouw DNA.

Benieuwd? De tool vind je hier.