Lifestyle-update: gratis fotoworkshops en -lezingen dit weekend & Wrangler en Opening Ceremony kiezen voor Belgisch team Timon Van Mechelen

18 oktober 2019

17u02 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Wrangler en Opening Ceremony werken samen en kiezen voor een Belgisch team

Amerikaanse jeansfabrikant Wrangler en de ultrahippe conceptstore Opening Ceremony zijn een samenwerking aangegaan waarvoor enkele oude stukken van Wrangler heruitgebracht werden. Denk daarbij aan brede jeansbroeken en T-shirts met grafische print. Extra leuk is dat de 2 Amerikaanse iconen kozen voor een volledig Belgisch team om de campagne te shooten. Inclusief fotograaf, stylist en modellen.

De collectie is online te koop. Prijzen variëren tussen € 38,47 en € 134,65.

2. Gratis fotoworkshops en -lezingen dit weekend

Fujifilm organiseert komende zondag een foto-event met als thema ‘Big in Japan’. In Kanal in Brussel kun je gratis workshops en lezingen volgen die de verschillende facetten van fotografie belichten. Zoals een lezing van Carl de Keyzer over zijn werk dat hij voor DPRK (Koryo Tours in Beijing) maakte, Eric Bouvet die vertelt over 4 decennia van persfotografie, workshops van fotografen die de X Series van Fujifilm gebruiken en een demo van make-upartieste Nanja Massy die laat zien waar je op moet letten bij make-up en haar van je model voor minder fotobewerking.

20 oktober. Het Factory X by Fujifilm event is gratis. Meer info: factoryxbyfujifilm.be.

3. Viktor & Rolf brengen betaalbare kerstcollectie uit bij Hema

Nadat het Nederlandse modehuis Viktor & Rolf eerder al een T-shirt ontwierp voor Hema naar aanleiding van de Gay Pride, komen de 2 oer-Hollandse merken nu met een ‘jingle bows kerscollectie’. De bestaat uit een aantal kerstdecoratie-stukken, waaronder kerstballen, folieballonnen, glinsterend inpakmateriaal, een cava-fles met glitter sleeve, kerstchocolade, kerstservies en kerst(tafel)linnen. Ook zijn er kersttruien- en sokken voor mannen, vrouwen, kinderen en voor de jongste een HEMA x Viktor & Rolf kerstbabybody.

De collectie is vanaf 18 november verkrijgbaar bij Hema. Meer info: hema.com.

4. Uniqlo viert 25 jaar fleece

Fleecetruien zijn sinds de opkomst van de normcore-trend erg hip nu, maar de Japanse keten Uniqlo verkoopt ze al 25 jaar. Dat vieren ze dit jaar met een extra uitgebreide collectie aan truien, inclusief exemplaren ontworpen door gerenommeerde designers Christophe Lemaire (sinds eind september te koop) en Jonathan Anderson (sinds gisteren te koop) en het hippe - eveneens Japanse merk - Engineered Garments.

Prijzen van de fleecetruien variëren tussen € 14,90 en € 69,90. Meer info: uniqlo.com.

5. Champagne in een parfumflesje

Ooit zei Marilyn Monroe dat ze elke avond gaat slapen met enkele druppeltjes Chanel N° 5 en elke ochtend wakker wordt met een glas Piper-Heidsieck. Dat laatste merk bombardeerde haar erna al snel tot muze en brengt met de limited edition parfum-coolbox ‘Le Parfum’ nu een ode aan de ster. Concreet gaat het over een fles champagne die in een coolbox zit in de vorm van een flesje parfum. Om als eindejaarsgeschenk te geven of gewoon om voor jezelf te houden en te etaleren in je living.

Voor € 45 te koop vanaf begin november bij de betere cavist. Meer info: piper-heidsick.com.