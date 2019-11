Lifestyle-update: Fosbury & Sons opent weer een nieuwe prachtige locatie & Tom Boonen waagt zich aan mode Timon Van Mechelen

29 november 2019

16u42 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Bacardí opent Rum Room in Antwerpen

Voor vaders, broers en andere mannen een kerstcadeau vinden is altijd moeilijk. Heel origineel is het misschien niet, maar met een fles drank zit je tenminste wel (bijna) altijd goed. In Antwerpen kun je daar vanaf volgende week voor in de tijdelijke winkel van Bacardi terecht. Je kunt er hun volledige assortiment aan donkere rums proeven en kopen, en speciaal voor de feestdagen werden de houten kratten waarin de flessen worden aangeboden, voorzien van een kunstwerk van Axel Daeseleire. Iedereen die een giftbox koopt, krijgt ook een cadeaubon om in een van de drie partnerende cocktailbars in Antwerpen een glas rum of een cocktail te gaan drinken. Maakt het meteen een beetje specialer.

Van 5 t.e.m. 31 december. Bacardí Rum Room, Korte Gasthuisstraat 4-6, 2000 Antwerpen.

2. Leer meer over de (on)bekende Belgische ontwerpster Carine Gilson

De Brusselse ontwerpster Carine Gilson mag bij het grote publiek in België misschien geen klinkende naam zijn, haar verfijnde luxelingerie wordt wel door sterren als Beyoncé, Nicole Kidman en Monica Bellucci gedragen. Sinds vorig jaar maakt ze ook avond- en couturekledij die ze nog steeds allemaal met de hand laat maken in haar atelier in Brussel en waarvoor ze steevast de mooiste materialen uitkiest. Naast haar winkels in Brussel, Parijs en Londen worden haar creaties ook verkocht in tal van prestigieuze winkels zoals Barneys in New York, Le Bon Marché in Parijs, Harrods in Londen en Net-a-Porter. Nog tot midden april 2020 loopt de tentoonstelling ‘Beautiful Lace & Carine Gilson’ in het Museum voor het Kostuum en de Kant in Brussel. Nu is er ook een boek ‘Garden of lace’ waarin je meer te weten komt over de inspiratiebronnen van Gilson, haar ontwerpen, het vakmanschap van het atelier en het verhaal van de zijde uit Chantilly en Lyon kantwerk.

Garden of Lace, € 45, o.a. online te koop.

3. Fosbury & Sons opent nieuwste locatie ‘Albert’ in Brussel

Na de eerste locatie in de Antwerpse WATT-toren in 2016, en twee Brusselse locaties - ‘Boitsfort’ in november 2018 en ‘Alfons’ in juli 2019 - is er nu ook een derde locatie van Fosbury & Sons opengegaan in Brussel: ‘Albert’. Het coworkconcept dat als motto “not your ordinary office” heeft, wil de stereotiepe kantooromgeving nieuw leven inblazen door typische kantoorgebouwen volledig te heropwaarderen. Als je naar de foto’s van de nieuwe locatie kijkt, lijkt dat de interieurarchitecten van Going East alvast wederom gelukt. Extra voordeel: het gebouw werd zo energiezuinig mogelijk gemaakt door onder andere de integratie van zonnepanelen, ledverlichting en een klimaatbeheersysteem.

Fosbury & Sons Albert, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel.

4. Parfum op basis van emoties

Juwelenmerk Unsaid Library breidt het aanbod verder uit met 4 parfums die net zoals de juwelencollecties van het label inspelen op onze emoties. Zo werden de ingrediënten uitgekozen specifiek op basis van welke emoties ze oproepen. De florale bloesemgeur Coming Home bijvoorbeeld, wekt een gevoel van comfort en veiligheid op. Aan elk parfum is ook een juwelenlijn gekoppeld die er goed bij past, opnieuw op basis van de emoties waar het zich op richt.

Alle parfums kosten € 85 voor een flesje van 100 ml. Unsaid Library, Schuttershofstraat 25, 2000 Antwerp.

5. Tom Boonen ontwerpt een modecollectie

Voormalig wielrenner Tom Boonen wordt al een tijdje gekleed door Tom Tailor en dat beviel beide partijen blijkbaar goed, want nu komen ze samen met een capsulecollectie naar buiten. De lijn bestaat uit een 15-tal stuks, inclusief een eigen logo met daarin een bommetje, verwijzend naar Toms Instagram @bomtoonen en de bijnaam die hij kreeg toen hij nog wielrenner was: de Bom van Balen. Opvallend is ook het veelvuldig gebruik van fluogeel: een van Toms lievelingskleuren in het autoracen.

De prijzen variëren van € 19,99 voor een T-shirt tot € 59,99 voor de jeans en truitjes. De collectie zal beschikbaar zijn in de winkel vanaf 20 januari 2020.