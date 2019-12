Lifestyle-update: drink eens een gin-tonic op basis van mosselen, bier en chocoladepeper & meer nieuwtjes Timon Van Mechelen

20 december 2019

16u59 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Koffie voor het goede doel

Voor wie niet zomaar een cadeau wil geven, maar ook zijn of haar steentje wil bijdragen aan een betere wereld, maakten we hier al een cadeaushopping voor het goede doel. Zit er niets bij naar je goesting? Dan kun je ook nog een koffiepakketje van Cuperus geven. Zij schenken per pakket een deel van de opbrengst aan koffieboeren in India, waar ze de koffiebonen vandaan halen. Met het ingezamelde bedrag zal een school in Chickmagalur in staat zijn computers aan te kopen en zo hun lessen vlotter te laten verlopen. Daarnaast schenken alle barista’s hun fooi gedurende de maand december eveneens aan een project voor dezelfde boerderij in de vorm van een voedingsprogramma.

Cuperus koffiebars: Sint-Katelijnevest 51 en Paardenmarkt 28, 2000 Antwerpen. Een pakket ‘Holiday Happiness’ kost € 7,50 voor 250 gram koffiebonen.

2. Arte Antwerp en Studio Collect ontwerpen tweede capsulecollectie

Het Belgische mannenmerk Arte Antwerp, dat onlangs nog de prijs van ‘Fashion brand of the Year’ won op de Belgian Fashion Awards, slaat opnieuw de handen in elkaar met het eveneens Belgische juwelencollectief Studio Collect. In hun nieuwe samenwerking laten de Belgische merken het publiek kennismaken met het werk van een van de belangrijkste modernistische architecten van de afgelopen 50 jaar: Álvaro Siza. De juwelen worden dan ook gekenmerkt door de geometrische lijnen en subtiele contrasten in een minimalistische uitvoering.

Ieder ontwerp is handgemaakt in België in sterling zilver en ook beschikbaar in een verguld exemplaar van 18 karaat goud. Prijzen vanaf € 120. Online beschikbaar en in de flagship store in Antwerpen

3. Nieuw ‘FastSeafood’ concept opent in Wijnegem

In Wijnegem shoppingcenter, of eigenlijk moeten we ‘Wijnegem - Shop Eat Enjoy’ zeggen, is een nieuw visrestaurant geopend: GO! Fish. Vers en snel zijn de 2 kernwoorden, en dat in een pop en vintage sixties interieur. Op de kaart vind je klassieke gerechten zoals fish & chips, maar ook meer exotische zoals tempura garnalen en poké bowls. Bovendien bestaat er voor elk product op het menu een alternatief. En ook de vegetariërs komen hier aan hun trekken. Voor hen zijn er recepten zonder vis.

Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem. Meer info: go-fish.com.

4. Zalando wil generatiekloof tussen jongeren en senioren dichten

Uit een recente studie van onderzoeksbureau iVOX bij 1.100 Belgische jongeren en senioren (65-75 jaar) in opdracht van webgigant Zalando, bleek dat beide groepen graag van elkaar willen leren, ook qua stijl. Zalando richtte daarom het ontmoetingsplatform ‘#Gransharing’ op, waarop Belgische jongeren kunnen chatten met de Zalando’s Granny Squad - 16 inspirerende senioren, klaar voor een casual babbel of serieuzer gesprek. Zo willen ze bijdragen aan een inclusieve samenleving met meer solidariteit tussen de generaties. Zonder daarom kleren te willen verkopen trouwens.

Meer info: gransharing.be.

5. Monkey 47 lanceert unieke gin op basis van mosselen en bier

Het bekende ginmerk Monkey 47 komt met een Belgische variant waarin distillaten van mosselen, bier van hoge gisting en chocoladepeper werden toegevoegd. Het product met een zeer unieke smaak heeft een beperkte oplage van 500 exemplaren en zal in enkele bars in België te degusteren zijn. “Ik wilde de essentie van een land als België en de culinaire specificiteit van de hoofdstad Brussel vastleggen. Deze Experimentum Series komt voort uit mijn liefde voor een van de nationale gerechten van België, mosselen met frietjes, die we hebben gedeconstrueerd tot distillaten om deze unieke gin te creëren”, vertelt Alexander Stein, oprichter van Monkey 47.

Enkele exemplaren zijn te koop via Monkey47.com voor € 124,95.