Lifestyle-update: Brits modemerk Ted Baker opent in Antwerpen & eerste cannabisbrood is nu te koop in ons land

08 november 2019

1. & Other Stories werkt samen met ... een datadesigner

Dat de Zweedse modeketen & Other Stories graag creatief talent in de kijker zet door allerhande samenwerkingen aan te gaan, weet je misschien wel. Deze keer kozen ze echter voor een opvallende naam, namelijk Giorgia Lupi die als datadesigner werkt. Voor deze collectie ontwierp ze dan ook 3 prints die gebaseerd zijn op data en op baanbrekende vrouwen in de wetenschap zoals Ada Lovelace, erkend als de eerste computerprogrammeur in de geschiedenis. Zelf werd Lupi in 2018 trouwens nog uitgeroepen als een van de 100 meest creatieve mensen in de zakenwereld door ‘Fast Company’.

De collectie is online en in de winkels van & Other Stories te koop.

2. Cannabread, het eerste biologische hennep zaadbrood in België

Stoned word je er niet van, want het THC-gehalte blijft zoals de eisen van de Federale Gezondheidsdienst voorschrijven onder de 0,2%, maar het ‘Cannabread’ heeft wel heel wat andere (gezonde) effecten. Het brood is gemaakt van een mengsel met hele en gepelde biologische hennepzaden, biologische bloem en gist en het zijn vooral die hennepzaden die op vlak van voedingswaarde tal van voordelen bevatten. Zo zitten ze boordevol plantaardige eiwitten, zijn ze rijk aan aminozuren, koolhydraten en heel wat mineralen, vitamine E en omega 3- en omega 6-vetzuren. In de Verenigde Staten wordt cannabisbrood door sommige dokters zelfs voorgeschreven aan patiënten.

Het Cannabread is te koop bij Lowy in Brussel en bij Carrefour Market vanaf 11 december. Het wordt gemaakt door bakker Wetterenoise in Vorst. Meer info: lowy.be.

3. Bloomon verkoopt nu ook gedroogde bloemen

Online bloemenservice Bloomon heeft iets nieuws aan haar portfolio toegevoegd: de Bloomon Flowergram. Dit keer geen boeket van verse bloemen, maar net gedroogde bloemen. Onlangs kondigden we dat trouwens nog aan als dé interieurtrend. De Flowergram wordt handig bezorgd in de brievenbus en je krijgt er meteen ook een houten plateau bij om de gedroogde bloemen mooi te etaleren. Als (kerst)cadeau of om je eigen interieur op te fleuren.

De Bloomon Flowergram kost € 19,95 inclusief bezorgkosten en persoonlijk kaartje. Meer info: bloomon.be.

4. Brits lifestyle merk Ted Baker opent eerste winkel in België

Modestad Antwerpen is alweer een nieuwe winkel rijker, namelijk eentje van lifestylemerk Ted Baker. Het interieur van de winkel werd geïnspireerd op een juwelenvangst onder een winkel van het label in Londen en op de rol die Antwerpen speelt als hoofdstad van de diamanthandel. Zo werd er bijvoorbeeld een gouden kluisdeur geïnstalleerd met daarop ‘Diamond Dozen Co’ en liggen er verschillende - uiteraard neppe - diamanten doorheen het filiaal in Antwerpen verspreid. Zowel de vrouwen-, mannen- als homecollectie van het merk is te koop in de winkel.

Ted Baker, Huidevettersstraat 42a, 2000 Antwerpen. Meer info: tedbaker.com.

5. Belgische high end sportkledij in de afslag

Ondertussen al bijna 5 jaar geleden lanceerde de Antwerpse Noenoe Roevens haar eigen yoga- en gymlijn Nunu Activewear. “Op een yogaretraite in Zuid-Frankrijk bedacht ik dat vrouwen van mijn leeftijd graag iets moois willen dragen tijdens het yogaën, maar dan zonder felle kleuren, onflatterende prints en te korte topjes die je bilspleet al bij de allereerste pose ontbloten”, vertelde ze ons daar eerder over. In een schetsboek voor kinderen tekende ze haar eerste ontwerpen, maar daarna ging het hard. Mits wat lobbywerk vond ze een aantal boetieks zoals Graanmarkt 13 en Enes die haar kleren wilden verkopen. En via een bevriende styliste kwamen haar kleren ook bij Kendall Jenner en Gigi Hadid terecht. De erg modebewuste stuks kunnen zowel op straat als in de gym gedragen worden. Voor Roevens is het dan ook erg belangrijk dat haar activewearcollectie een vrouw elegant en trendy maakt. Prijzen beginnen vanaf 40,50 euro, maar dit weekend kun je haar ontwerpen aan korting kopen op de Antwerp Designer Days.

Zaterdag 9 november en zondag 10 november, van 10u tot 18u, Leopoldstraat 25, 2000 Antwerpen.