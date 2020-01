Lifestyle-update: Billie Eilish lanceert collectie bij H&M & meer nieuwtjes Timon Van Mechelen

03 januari 2020

17u03 1 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Côte d’Or opent winkel in Brussel

Eerder opende Côte d’Or al eens een winkel in 2008, nu keren ze terug naar onze hoofdstad. Vlak naast de Grote Markt nam het oer-Belgische chocolademerk zijn intrek in één van de oudste gebouwen van Brussel. In de flagshipstore vind je - zoals verwacht - een uitgebreid aanbod aan chocolade, waaronder bijvoorbeeld de bekende Mignonnettes en Bouchées in een cadeauverpakking, het bio-gamma en seizoensartikelen. Daarnaast kun je er ook bijleren over de geschiedenis van het merk dat 130 jaar geleden werd opgericht.

Guldenhoofdstraat 5, 1000 Brussel. Meer info: cotedor.be.

2. Billie Eilish lanceert eigen collectie bij H&M

De 18-jarige zangeres ging in het verleden al samenwerkingen aan met nichemerken en -artiesten als Takashi Murakami en Freak City, nu heeft ze de handen in elkaar geslagen met de Zweedse modegigant H&M. Ze bracht onder andere enkele T-shirts, hoodies, sweaterjurken, accessoires en een joggingbroek op de markt - allemaal voorzien van of haar naam of een quote uit één van haar hits. Er werd gekozen voor een kleurenpalet van crème, zwart, lichtgroen en neongroen.

De prijzen variëren van € 9,99 tot € 24,99. De collectie is nu online en in de winkels te koop.

3. Nederlands handtassenmerk geeft vergeten items een tweede leven

Het Nederlandse O My Bag heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd waarmee het al gedragen items van het merk een tweede leven wil geven. Het werkt heel eenvoudig: consumenten kunnen hun oude O My Bag binnenbrengen in één van de O My Bag winkels of rechtstreeks naar het hoofdkantoor opsturen. In ruil ontvang je een kortingscode van 20% op een volgende aankoop óf je kunt in de winkel het product inruilen voor een gelijkaardig vintage model. “Zo willen we ervoor zorgen dat er door ons toedoen niet nog meer afval op stortplaatsen terechtkomt”, vertelt oprichtster Paulien Wesselink.

Meer info: omybag.com.

4. OMG, van Eyck was here!

Dit jaar organiseert het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit. Wereldwijd zijn er maar een twintigtal werken van de bekende Vlaamse meester bewaard gebleven en uitzonderlijk reist meer dan de helft van die werken af naar Gent dit jaar. Ze worden getoond naast enkele kopieën van intussen verdwenen werken en ook naast belangrijke werken van zijn tijdgenoten. Dit kadert in het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’ in Gent.

Nog tot 30/04/2020. Meer info: vaneyck2020.be.

5. Lokettenzaal in Brussel wordt hippe foodmarket

Maar liefst 17 restaurants, een biomarkt én een microbrouwerij namen hun intrek in de lokettenzaal van het oude ASLK-gebouw op de Wolvengracht in Brussel, onder de noemer ‘Wolf’. Bij de restaurants zitten enkele bekende namen zoals de springrolls van Knees To Chin en het vlees van Dierendonck. De bedoeling is dat je het eten bestelt bij één van de 17 standjes, een drankje haalt bij de centrale bar en je daarna zet aan de gemeenschappelijke tafels. Na afloop kun je nog wat inkopen doen in de biomarkt. Wolf is zeven dagen op zeven open en heeft plaats voor zowat 800 personen. Er is ook een Wolf-app waarmee je eten kan bestellen.

Meer info: wolf.brussels.