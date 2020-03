Lifestyle-update: Belgische ontwerpster Veronique Branquinho lanceert bruidscollectie & andere nieuwtjes Nele Annemans

06 maart 2020

17u08 1 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

Juwelier Karolin Van Loon pakt uit met nagellak om haar vijfjarig bestaan te vieren

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Karolin Van Loon haar juwelenmerk, waarbij ze steevast kiest voor een mix van ruwe materialen en verfijnde diamanten, op de markt bracht. Om dat jubileum te vieren, lanceert ze dit jaar een unieke nagellakcollectie. ‘Les Couleurs de la Terre’ bestaat uit verschillende natuurtinten die geïnspireerd zijn op de natuurlijke pastel- en diepzwarte tinten van de agaatstenen uit haar juwelencollectie. Bonus: de nagellakjes zijn niet getest op dieren.

Wie vanaf begin maart 2020 een juweel van Karolin Van Loon koopt, krijgt er drie gratis nagellakjes bij. De kleur mag je zelf kiezen: ga voor een complementaire tint met je juweel, een ingetogen neutrale kleur of creëer een extra dimensie met de matte finish. De nagellakjes zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar in de webshop van Karolin Van Loon en bij een selectie verkooppunten voor 20 euro per nagellak. Info: www.karolinvanloon.com

Collectie van Thelma & Louise by Bieke Ilegems vanaf nu in de winkel

Het Antwerpse modelabel Thelma & Louise laat een nieuwe wind waaien door haar SS20-collectie. Het Belgische label dat twee jaar geleden werd overgenomen door de jonge en ambitieuze dames Marie Friling (27) en Liza Tanghe (35) ontwierp namelijk met niemand minder dan tv-persoonlijkheid, actrice en powerwoman Bieke Ilegems (48) een kleurrijke en op-en-top vrouwelijke lente-zomercollectie. “Ik wilde kleding ontwerpen waarin alle vrouwen zich mooi en goed zouden voelen. Kleren die je kan dragen zoals je het zelf wilt: altijd zacht, sierlijk en stijlvol, maar je kan ze net zo goed wat stoerder dragen. En: je kan er zo mee van het werk naar een feestje”, aldus Bieke over de collectie.

De ‘Thelma & Louise by Bieke Ilegems’-collectie is vanaf nu in de winkels én online verkrijgbaar. www.thelmalouise.be

Levi’s en New Balance brengen samen nieuwe sneaker uit

Voor de lente-zomercollectie van 2020 hebben Levi’s en New Balance de handen in elkaar geslagen voor de nieuwe Levi’s x New Balance 1300. De sneaker brengt hulde aan de traditionele uitvoering van de NB 1300, die dit jaar zijn 35ste verjaardag viert. De schoen is gemaakt van het gekleurde daim van de typische Levi’s ruglabels en White Oak XX52 denim uit niet-verkochte voorraad, waar Levi’s speciaal voor de gelegenheid zijn beperkte voorraad aanspreekt. Het resultaat is een combinatie van authenticiteit, dad style en retro uit halfweg de jaren 80.

De Levi’s x New Balance sneakers zijn beschikbaar vanaf 26 maart 2020 voor 220 euro in de Levi’s Store in de Kammestraat 39, 2000 Antwerpen en op www.levi.com.

Antwerps koekenhuisje Philip’s Biscuits brengt hommage aan Panamarenko

Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko, was een Antwerpse, Belgische beeldhouwer die beschouwd wordt als een van de voornaamste Belgische beeldhouwers uit de 20e eeuw. De artiest maakte veel assemblages die met vliegen te maken hebben. Helaas overleed de kunstenaar in december 2019, vlak voor zijn 80ste verjaardag. Speciaal om de kunstenaar, die eveneens een stadsgenoot was, te eren, richtte het Antwerpse koekjeshuis Philip’s Biscuits haar etalage opnieuw in; helemaal geïnspireerd op Panamarenko.

Vanaf vandaag tot en met 23 maart kan je de mooie etalages aanschouwen waarin de kunstwerken van Panamarenko de hoofdrol spelen. Philip’s Biscuits, Oude Koornmarkt 8, 2000 Antwerpen.

Belgische ontwerpster Veronique Branquinho brengt exclusieve bruidscollectie op de markt

Het Belgische familiebedrijf en bruidsmodehuis Marylise & Rembo Fashion Group (MRFG) is een unieke samenwerking aangegaan met de Belgische modeontwerpster Veronique Branquinho. Voor het Belgische bruidsmodehuis, gekend van de merken Marylise en Rembo Styling, heeft Veronique een eerste, exclusieve bruidscollectie ontworpen. De collectie ‘Carta Branca’ (carte blanche) wordt gekenmerkt door sensuele vrouwelijkheid en bestaat uit zeven creaties en enkele additionele stuks, waardoor er in totaal tien silhouetten samengesteld kunnen worden. Onder de creaties bevinden zich tevens enkele klassiekers die de ontwerpster actualiseerde en vertaalde naar bruidsmode. Alle modellen zijn uitgevoerd in ivoorwit en dragen de signatuur van Veronique: tijdloze creaties, nobele stoffen en een artisanale afwerking.

De bruidscollectie is exclusief verkrijgbaar bij de bruidsboetiek Le Chapeau, Frankrijklei 72, 2000 Antwerpen. Prijzen variëren tussen de 2.500 en 4.500 euro.