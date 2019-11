Lifestyle-update: Belg ontwerpt duurste fles gin ooit & win tickets voor een winters bloemenparadijs in historisch kasteel Timon Van Mechelen

15 november 2019

16u34 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Antwerpenaar lanceert eerste duurzame streetwearmerk

Begin deze maand introduceerde Talha Masood zijn eigen merk ‘Kaboosh’ in de Antwerpse club Café Capital. Wat het streetwearlabel uniek maakt is dat de kleren gemaakt zijn van duurzame stoffen, in goede omstandigheden en op een transparante manier. Ondertussen niet meer uniek in de modewereld zelf, maar wel in de streetwearwereld waar duurzaamheid zelden ter sprake komt. De eerste collectie bestaat uit een aantal T-shirts en sweaters die zowel door mannen als vrouwen gedragen kunnen worden.

De kleding van Kaboosh is online te koop en in een select aantal winkels in Antwerpen (Host), Leuven (Harvest Club) en Aalst (Freedom). Prijzen variëren tussen € 49,95 en € 155.

2. Mamma Roma strijkt neer in Gent

Na Brussel en Parijs, heeft het van oorsprong Belgische pizzarestaurant Mamma Roma nu een eerste vestiging geopend in Gent. Het concept zijn rechthoekige pizza’s die ter plaatse worden gesneden en per stuk worden verkocht. Street food maar dan op z’n Italiaans. Betaalbaar, snel en alles is ook nog eens artisanaal bereid met verse ingrediënten. Er zijn maar liefst 130 verschillende recepten en die worden ook regelmatig geüpdatet.

Mamma Roma, Sint-Pietersnieuwstraat 194, 9000 Gent. Meer info: mammaroma.com.

3. ‘s Werelds meest waardevolle fles gin ooit is ontworpen door een Belg

Het Nederlandse label Skully Gin klopte aan bij 13 internationale artiesten om 13 verschillende flessen gin te ontwerpen en die ‘Skully Art Collection’ stelden ze vorige week voor op een beurs in Eindhoven. Eén van deze artiesten is de Belgische juwelenontwerper Jochen Leën, die ervoor koos om een zeldzame tourmalijn edelsteen te verwerken in zijn fles. Aangezien deze steen van 60+ karaat een prijskaartje heeft van meer dan 7 cijfers, werd zijn creatie plotsklaps uitgeroepen tot duurste fles gin én de duurste fles voor wat betreft (non-)alcoholische dranken ter wereld. Niet een fles om in één teug leeg te drinken dus!

Meer info: jochenleen.com.

4. Scoor een unieke designerbril zonder te betalen voor de glazen

Wie graag een unieke bril op zijn neus heeft staan, is bij opticien Loft aan het goede adres. Er liggen enkel monturen van gerenommeerde merken zoals het Duitse Mykita of het Japanse Masunaga in de rekken, en bovendien is er altijd maar één exemplaar per ontwerp te koop in de winkel om het exclusief te maken. Zoals verwacht tel je daar natuurlijk wel wat centen voor neer en net daar wil de 28-jarige eigenaar Tom Buysse iets aan doen. Gezien zijn eigen leeftijd weet hij dat het zeker voor jongeren amper haalbaar is om een montuur en glazen in zijn winkel te kopen en daarom organiseert hij de Young Designer Days. Nog tot eind deze maand kan iedereen tussen de 18 en 30 jaar zich in de winkel laten begeleiden in de zoektocht naar een unieke bril en om het toegankelijk te maken valt de prijs van de glazen tijdens deze periode weg.

Nog tot eind november, prijzen vanaf € 250. Er zijn winkels in Antwerpen en Gent. Meer info: loftoptiek.com.

5. Win tickets voor een winters bloemenparadijs nabij Brussel

Fans van bloemen kunnen vanaf donderdag 21 november naar de winterbeurs Winter Moments with Flowers in het 17-eeuwse kasteel van Groot-Bijgaarden. Binnen- en buitenlandse artiesten zullen daar de historische locatie omtoveren in een winters bloemenparadijs met als thema ‘Frozen’ - niet de Disney-film, maar alles dat met winter en glitter te maken heeft. Er zijn ook verschillende shops en exposanten aanwezig en er zijn workshops zoals bloemstukken maken.

Van 21 tot 25 November. Tickets kosten € 15, maar via NINA kun je ook gratis toegangspasjes winnen. Hier kun je deelnemen aan de wedstrijd. Succes!