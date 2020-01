Lifestyle-update: Arket lanceert collectie voor baby’s en andere nieuwtjes LDC

31 januari 2020

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Louis Vuitton stelt nieuwe collectie voor met filmposters

Het is een publiek geheim dat Nicolas Ghesquière - artistiek directeur voor de damescollecties van Louis Vuitton - grote fan is van retrofilms. Die passie heeft hij ook gebruikt voor z’n nieuwste collectie. In plaats van typische campagnebeelden te gebruiken voor de najaarslijn 2020 stelde hij zelf vintage filmposters samen. Onder meer bekende koppen als Sophie Turner, Emma Roberts, Chloé Grace Moretz, Robyn, Woodkid en Jaden Smith zijn te zien op de posters.

2. San Gent organiseert zero waste lunch

Lekker zero waste tafelen? Dat kan bij San Gent. Chef Joël Rammelsberg staat er achter de kookpotten en is grote liefhebber van natuur en milieu. Dat toonde hij al door heel selectief zijn producten en leveranciers uit te kiezen, maar nu wil hij dus ook elke eerste zaterdag van de maand een ‘zero waste’ 6-gangenmenu ontwikkelen. Lekker mysterieus, want dat menu ziet er uiteraard elke keer anders uit, maar je kan je verwachten aan veel lokale seizoensgroenten.

De eerste editie van de maandelijkse ‘no food waste lunch’ start zaterdag 1 februari. Meer info vind je op de website van San Gent.

3. WOLVIS brengt een ode aan Jan Van Eyck

Gent staat dit jaar volledig in het teken van Jan van Eyck, en dat zullen we geweten hebben. Vanaf morgen kan je immers de overzichtsexpo in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) en de inspirerende tentoonstelling ‘Kleureyck’ in het Design Museum bezoeken. Ook het Belgische label WOLVIS brengt een ode aan de Vlaamse Meester met 4 nieuwe sjaals geïnspireerd op het beroemde Gentse altaarstuk ‘het Lam Gods’. Die zijn zelfs ontworpen met een trompe-l’oeil-effect waardoor het lijkt alsof er plooien in de sjaals zitten. Bovendien zijn alle sjaals vernoemd naar enkele van de profeten die zijn geschilderd op het gesloten altaarstuk: de profeet Zacharia, Johannes de Doper, Johannes de Evangelist en de profeet Micha.

De sjaals zijn binnenkort verkrijgbaar op de website van WOLVIS en in de museumshops van Gent. Voor één sjaal betaal je € 99.

4. Zalando werkt niet samen met één, maar met 9 Scandinavische merken

De modewereld moet er dringend duurzamer beginnen uit te zien, en dat heeft Zalando goed begrepen. Samen met 9 Scandinavische merken brengen ze immers een duurzame collectie op de markt, genaamd ‘Small steps. Big impact’. “Als een platform met meer dan 29 miljoen actieve klanten in 17 landen is het onze plicht om de markt te beïnvloeden en wat groener te maken”, klinkt het bij Zalando. Concreet hebben ze samengewerkt met Blanche, Bruuns Bazaar, Designers Remix, Filippa K, Han Kjøbenhavn, Holzweiler, House of Dagmar, Libertine Libertine en Won Hundred. Het resultaat is een lijn die bestaat uit 70 stuks, gemaakt van organisch katoen en 100% gerecycleerd polyester. Bij het productieproces zijn er ook minder pesticiden gebruikt en ze hebben minder water verspild.

De collectie is verkrijgbaar via Zalando.

5. Arket verkoopt nu ook kledij voor baby’s

Sinds kort kan je bij Arket niet alleen shoppen voor je eigen plezier, maar vind je er ook schattige spullen voor de allerkleinsten. Denk aan romers, truitjes, jurken, bodysuits, broekjes, sokjes, mutsen en zelfs een jeansjasje. Extra leuk: er is alleen maar gebruik gemaakt van duurzame materialen, zoals katoen, wol en gerecycleerd polyester.

De nieuwe lijn is verkrijgbaar online en in de winkels. Prijzen variëren van € 4 tot € 45.