Lifestyle-update: Ann Demeulemeester organiseert haar eerste modeshow in Antwerpen & Josje Huisman ontwerpt een hoed voor Xandres Timon Van Mechelen

01 november 2019

17u14 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. H&M Home kondigt designsamenwerking aan met Jonathan Adler

De langverwachte samenwerking tussen H&M en ontwerper Giambattista Valli ligt vanaf 7 november in de winkelrekken, een week later kun je op de interieurafdeling van de Zweedse keten de collectie met de New Yorkse ontwerper Jonathan Adler shoppen. De collectie bevat een aantal extravagante en gedurfde decoratieve artikelen zoals sculpturen, vazen, schalen en opbergdozen, maar ook mokken, kaarsen, kussens en een deken. Liefhebbers van een minimalistische interieurstijl zijn eraan voor de moeite, Adler zei namelijk ooit dat hij “minimalisme een zonde vindt.”

De collectie is vanaf 14 november te koop in geselecteerde winkels en online.

2. Het Spaanse merk SHON MOTT landt in Antwerpen

Wie de mening van Adler niet deelt, moet alvast zeker een bezoekje brengen aan de gloednieuwe winkel van kledingmerk SHON MOTT in Antwerpen. Het Spaanse label staat namelijk gekend om hun uitgepuurde stijl, strakke lijnen en mooie materialen. De filosofie van het merk is producten creëeren die vele seizoenen mee kunnen gaan, als antwoord op de snelle modetrends en fast fashion. Alle stukken zijn bovendien gemaakt in Spanje, want de 3 broers achter het merk dragen duurzaamheid hoog in het vaandel

In de winkel zijn zowel de collectie voor vrouwen als mannen te koop. Drukkerijstraat 22, 2000 Antwerpen. Meer info: shonmott.com.

3. Sony introduceert draadloze oortjes met noise cancelling

De 1000X-familie hoofdtelefoons van Sony zijn al langer razend succesvol en omdat draadloze oortjes steeds populairder worden heeft Sony onlangs de WF-1000XM3 draadloze noise cancelling headphone gelanceerd. Via een speciale microfoon worden de geluidsgolven in de omgeving opgevangen en geanalyseerd, waarna een processor een omgekeerde geluidsgold creëert om storende achtergrondruis te neutraliseren. Van luide kinderen in het vliegtuig tot hectisch straatlawaai in de stad, letterlijk alles wordt geëlimineerd zodat je in alle rust van je muziek kan genieten. Met een volle batterij gaan de oortjes tot 24 uur lang mee en ze zijn makkelijk via bluetooth en een app aan te sluiten aan eender welk toestel je wil.

De WF-1000XM3 is verkrijgbaar in zwart of zilver en heeft een prijskaartje van € 250. Meer info: sony.be.

4. Ann Demeulemeester organiseert show in Antwerpen voor het goede doel

Modehuis Ann Demeulemeester organiseert haar eerste défilé ooit in Antwerpen en dit in de vernieuwde Handelbeurs waar destijds verschillende mode-events werden gehouden. De show wordt ten voordele van iThema gehouden, een organisatie die zich inzet om arme kinderen in Afrika naar school te kunnen laten gaan. Specifiek zal met het ingezamelde event van de benefiet de keuken van de de Baraa Primary School in Arusha, Tanzania aangepakt worden zodat zowel de leerlingen als het keukenpersoneel zelf er in betere omstandigheden kunnen eten en werken.

De modeshow vindt plaats op 14 november en een plaatsje (inclusief diner en dranken) kost € 250. Meer info: ithemba.be.

5. Josje Huisman ontwerpt een hoed voor Xandres

Elk seizoen laat Xandres zich inspireren door een zogenaamde powervrouw van eigen bodem en deze keer is het de beurt aan Josje Huisman. Het was haar passie voor hoeden, ze maakt haar hoeden zelf en volgde daarvoor een opleiding tot modist, die het Xandres-team overtuigde. Josje besloot uiteindelijk een roze vilten exemplaar te creëren. “Dankzij de sobere vormgeving en looks wordt de combinatie met je outfit niet te druk”, verklaart ze. “Het is een mix van elegant en stoer. En je draagt de hoed zoals je dat zélf wil: tot over je voorhoofd, of liever wat meer achter op je hoofd, als je bijvoorbeeld korter haar hebt of speelt met enkele losse lokken op je voorhoofd.” Om het ambachtelijke en exclusieve karakter te benadrukken, zijn er maar 100 hoeden beschikbaar en elke hoed is apart genummerd.

De hoed is te koop in de Xandres-winkels in België en Nederland en online voor € 139.