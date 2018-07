Levi’s lanceert ‘Gay Pride’-collectie in samenwerking met het Gentse koppel Lars en Timo Timon Van Mechelen

17 juli 2018

12u56 1 Style Officieel is de Gay Pride-maand voorbij, maar dat wil niet zeggen dat de LGBTQIA-gemeenschap niet verder blijft ijveren voor gelijkheid en non-discriminatie. In verschillende steden zoals Amsterdam, Kopenhagen en Antwerpen vindt de Pride pas in augustus plaats en daar scharen ook meer en meer modemerken zich dit jaar achter met speciale regenboogcollecties. Onze favorieten.

1. Levi's

Levi Strauss & Co. is sinds jaar en dag een grote voorstander van LGBTQIA-gelijkheid en een van de manieren waarop ze dat vieren is met hun jaarlijkse PRIDE-collectie. Dit jaar is het key item in de lijn een witte T-shirt met daarop “I AM” in grote zwarte letters. Levi’s wil hiermee dat jij zelf invult wie je bent en waar je voor staat. Het Gentse koppel Lars Lagaisse en Timo Delorge van Kaart Blanche zijn de Belgische ambassadeurs van dienst en ontwierpen drie designs voor de 'I AM'-T-shirts. Als koppel weten ze hoe belangrijk de strijd van de LGBTQIA-community is en daarom wilden ze meteen ook deel uitmaken van dit project.

Op zaterdag 28 juli tussen 12u en 17u kunnen fans bij aankoop van de T-shirt (€29,95) een van de Kaart Blanche designs er gratis op laten printen in de Levi's® Store Kammenstraat 39 in Antwerpen. Daarnaast krijgt iedereen ook een eclair van Chezclaire erbij. Meer info: levi.com.

2. Fabienne Chapot

Omdat het nog altijd niet voor iedereen vanzelfsprekend is om te houden van wie je wil, lanceert de Nederlandse ontwerpster Fabienne Chapot de 'Dare to Love'-campagne. Ze wil er de liefde mee vieren, voor iedereen en met iedereen. De collectie bevat een jurk, T-shirt en hemd met een handgeschilderde regenboogprint op. Voor de campagne kozen ze voor drie verschillende verliefde stellen: modejournaliste Stephanie Broek met haar vriend Younes Ouazzani, ondernemer en columnist Martijn Nekoui met zijn vriend Tim van der Toorn en model en fotografe Dorith Mous met haar vriendin Courtney McLellan.

Meer info: fabiennechapot.nl.

3. Weekday

Net als vorig jaar viert de Zweedse modeketen Weekday dit jaar Pride met een collectie T-shirts in alle kleuren van de regenboog. Inspiratiebron van dienst was de Amerikaanse kunstenaar, homorechtenactivist en tevens uitvinder van de regenboogvlag Gilbert Baker die vorig jaar jammer genoeg kwam te overlijden. De T-shirts zijn beschikbaar in 8 verschillende kleuren die allemaal hun eigen betekenis hebben. Zo staat blauw voor harmonie, groen voor natuur en roze voor seks.

De T-shirts kosten 15 euro per stuk en zijn zowel online als in de winkel in Antwerpen verkrijgbaar.

4. Essentiel Antwerp

Het Belgische kledingmerk Essentiel Antwerp brengt dit jaar voor het eerst twee verschillende pride T-shirts uit die exclusief verkocht zullen worden op de elfde editie van Antwerp Pride in augustus. Het team van Essentiel Antwerp ontwierp dit jaar ook de T-shirts die de vrijwilligers zullen dragen op het festival. "De samenwerking met Antwerp Pride was voor ons echt een no-brainer", aldus Tom De Poortere, hoofdontwerper van de vrouwencollecties bij Essentiel Antwerp. "De opschriften op de T-shirts zijn echt typisch Essentiel Antwerp en volledig in lijn met onze eigen huisstijl. Zo heeft het woord "tapette" eigenlijk een negatieve connotatie, en is het een Frans scheldwoord voor "janet". We kiezen er bewust voor om die slechte bijklank om te zetten in iets positiefs. Op die manier claimen we dat woord zelf en geven we er onze eigen vrolijke twist aan."

Er is een T-shirt met het opschrift ‘Let’s get one thing straight, I am not’ in drie verschillende kleuren (wit, grijs en zwart) en een T-shirt met het opschrift “Tapette” (beschikbaar in wit en lichtblauw). De opbrengst van deze collectie gaat integraal naar Antwerp Pride. Die vindt plaats tussen 8 en 12 augustus.

5. Nike

Voor alweer het zesde jaar op rij brengt sportgigant Nike een hulde aan holebi’s en transgenders met een Betrue-collectie. De twee highlights in de collectie zijn deze keer de kleur lavendel en de roze driehoek. Lavendel bestaat namelijk uit een mengeling tussen de geslachtsgebonden kleuren lichtblauw en lichtroze. Grenzen vervagen en het hokjesdenken doen verdwijnen, is de boodschap erachter. De roze driehoek heeft dan weer een complexe geschiedenis binnen de LGBTQIA-gemeenschap. Het werd origineel gebruikt om hen te indentificiëren tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de jaren zeventig werd het teruggeclaimd door homo-activisten en in de jaren tachtig gebruikte de non-profitorganisatie AIDS Coalition to Unleash Power, beter bekend als ACT UP, het als hun logo.

De Nike BETRUE 2018-collectie, die ook T-shirts, sokken, een pet en een buideltasje bevat, is online en bij geselecteerde winkellocaties wereldwijd te koop.