Levi's komt met Super Mario-collectie NA

01 maart 2020

13u33 0 Style Wie denkt aan Super Mario, denkt aan pure nostalgie uit de jaren 90. Maar 30 jaar later is de Italiaanse loodgieter in blauwe overal nog altijd een icoon en behoort hij zelfs tot de Levi’s-familie.

Levi’s komt namelijk met een op streetwear geïnspireerde Super Mario-collectie. Voor het bekende denimmerk was het op de markt brengen van Nintendo’s Super Mario een natuurlijke match. Sinds Levi Strauss in 1873 voor het eerst zijn befaamde jeans patenteerde, is het merk Bay Area immers een kampioen op het gebied van geweldig design. Daarnaast is de maker van Super Mario, Shigeru Miyamoto een van de meest gerespecteerde ontwerpers in de geschiedenis van videogames.

“Shigeru Miyamoto is mijn designerheld. Als ik denk aan de eerste keer dat ik Super Mario speelde, een videogame van de avonturen van een Italiaanse loodgieter uit de geest van een Japans genie, ontneemt me dat alleen maar de adem. De combinatie van retro schattigheid, gevoel voor humor en plezier is een inspiratiebron geweest. Ik ben ervan overtuigd dat het spelen van Super Mario de creativiteit en verbeelding verhoogt”, vertelde Jonathan Cheung, Senior Vice President of Design Innovation bij LeviStrauss & Co over de samenwerking.

De collectie zelf bevat denim, tees, hoodies en accessoires in heldere, felle kleuren en grafische elementen van hun favoriete personages zoals Mario, Luigi, Yoshi en Princess Peach.

De Levi’s x Nintendo Super Mario-collectie is verkrijgbaar vanaf 1 april 2020 in de Levi’s stores en online op www.levi.com.