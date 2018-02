Levi’s brengt de iconische leren jas van Albert Einstein terug op de markt Timon Van Mechelen

23 februari 2018

10u48 1 Style Twee jaar geleden kocht het Amerikaanse modemerk Levi’s de iconische leren jas die ooit eigendom was van Albert Einstein. U weet wel, de bekende wetenschapper uit Duitsland. Dit seizoen brengt Levi’s een exacte kopie van de jas op de markt, genaamd de ‘Einstein Menlo Cossack’.

Einstein kocht het bewuste kledingstuk toen hij inwoner werd van de V.S. in de jaren '30 en droeg het regelmatig in de periode dat hij officieel Amerikaan werd. Einstein werd dikwijls gefotografeerd in de jas. Een van de meest beroemde foto’s werd door Lotte Jacobi gemaakt in 1938 en prijkte op de cover van Time Magazine in april van hetzelfde jaar.

Einstein zou het jasje zelfs zo vaak gedragen hebben dat een collega uit Princeton, Leopold Infeld, in de jaren 1936-1938 in zijn autobiografie schreef: "Eén van mijn collega’s uit Princeton vroeg me: 'Als Einstein zijn roem haat en zijn privacy wil beschermen, waarom behoudt hij dan zijn lang haar, draagt hij een grappig leren jasje en geen sokken, bretellen of dassen?' Het antwoord is eenvoudig; hij wil zijn noden beperken en hierdoor zijn vrijheid vergroten. We zijn allemaal slaven van miljoenen dingen… Einstein wilde dat beperken tot het absolute minimum. Zijn lange haren zorgden er inderdaad voor dat hij minder naar de kapper moest, sokken hoeven niet per se gedragen te worden en die jas lost het jassenprobleem op voor vele jaren." (Infeld. Quest: An Autobiography. 1965, p.293).

Het artikel gaat verder onder de foto's.

"Ik kreeg een email toen ik op zakenreis was in Italië waarin stond dat de leren jas van Albert Einstein zou worden geveild in een veilinghuis in Londen. Ik stond er zo van versteld dat ik onmiddellijk onze voorzitter mailde om hem te overtuigen dat dit iets was dat we nodig hadden in ons archief. Ik heb 8 jaar voor Levi’s Vintage Clothing gewerkt en verschillende variaties van de jas gezien maar nooit eerder dit model. Alleen de jas al zien en bestuderen was enorm leuk. We zijn dan ook heel blij met de kopie ervan. We presenteren de jas in een speciale doos waarop Einstein de jas draagt terwijl hij zijn pijp rookt. Binnenin zit de jas gehuld in een folie samen met een reproductie van het 'Nummer 97' waarmee we de veiling wonnen, een foto van Einstein die de jas draagt en een klein flesje met de geur die we in samenwerking met DS & Durga gemaakt hebben, gebaseerd op de geur van de jas (Burley tabak, manuscripten in papyrus en vintage leer)", aldus Paul O’Neill, hoofd van design Levi’s Vintage Clothing.