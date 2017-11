Let's get personal: het naamlabel is weer hip Sophie Vereycken

16u01 0 MonPurse Style Jaren geleden huppelden we naar school, naamlabel vakkundig door mama in onze boekentas verankerd. Vandaag, enkele decennia later, doen fashionista’s precies hetzelfde. Personalisatie is hip: van je handtas tot je sjaal of zelfs je telefoon, álles kan je laten bedrukken met je eigen initialen of volledige naam. Extra pluspunt: je vindt meteen overal je spullen terug.

Of het nu een vroegtijdig kerstcadeautje is, of gewoon een attentie voor jezelf, niemand die niét vrolijk wordt van haar eigen naam op een schriftje, tas of telefoonhoesje gedrukt. Het is uniek, origineel én stijlvol. En ook nog eens verrassend betaalbaar. Hebben!

NINA

1. Kikki K: lederen personal planner, € 55 (€ 8,50 voor de initialen), via de webshop.

2. Monpurse iPhone cover, € 55 via de webshop.

3. Roségouden naamketting, € 19,99 via Shoppe.

4. Nomelli naamring, € 239 via de juwelier.

5. Lederen portefeuille, € 17 via Not on the High Street.

6. Trendsology Gepersonaliseerde kasjmieren sjaal, € 89 via Etsy.

7. The Daily Edited Cross Body handtas, € 120 via de webshop.