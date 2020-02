Udäv Krit Gesponsorde inhoud Less is more in je make-uptas: volg dé trend van het jaar met enkel deze 5 Scandi-producten Aangeboden door Udäv Krit

28 februari 2020

Vaarwel, Kardashian contouring en twintigstappenmake-up. In een eerder artikel observeerden we hoe dé make-uptrend voor 2020 ‘less is more’ is, in navolging van Scandi-beauty. Je hebt dus voortaan voldoende aan vijf slimme producten voor een mooie en stralende look. En nieuw make-upmerk Udäv Krit heeft dat helemaal begrepen.

Heb jij het helemaal gehad met die make-uptutorials van meer dan 35 producten en zou je ’s ochtends liever een extra keer snoozen dan een halfuur voor de spiegel staan? Je bent niet alleen. Hét make-upmotto van vandaag is less is more. Want als je het goed aanpakt, krijg je met maar vijf make-upproducten een gezonde glow. Enter Scandi-beauty: je huid – én je nachtrust – zullen je dankbaar zijn!

Aan de slag

Hoe je die Scandi-beautyfilosofie nu precies toepast in je make-uproutine? Volg deze vijf stappen, van primer tot mascara, voor een instant glowy look. Om het je makkelijk te maken, concretiseren we elke stap met een product van nieuw en Scandi-inspired make-upmerk Udäv Krit.

Stap 1: Glow primer

Ga voor een glow primer als basis van je look: die geeft je een natuurlijke en gezonde uitstraling. Geen foundation meer nodig! Kan je toch niet zonder, dan zorgt een glow primer ervoor dat je foundation beter hecht en je huid de hele dag lang straalt. De Beyond Gold Oil Blend Glow Primer van Udäv Krit verzorgt je huid met amandelolie en vitamine E.

Stap 2: Face drops

Met face drops zoals de vegan Gorgeous Glow Illuminating Face Drops van Udäv Krit highlight je je jukbeenderen, wenkbrauwen, neus en cupidoboog met een fijne glow. Liever wat subtieler? Dan kan je de druppels ook gewoon met je dagcrème mengen voor een lichte gloed.

Stap 3: Micro-pen voor je wenkbrauwen

Geen make-uplook is echt af zonder een goede brow. Je wenkbrauwen omkaderen je gezicht immers en door de juiste vorm te kiezen, accentueer je de sterke punten van je gelaat. De Arch Perfector Eyebrow Micro Pen van Udäv Krit heeft een speciaal ontworpen drietandig borsteltje en is verkrijgbaar in drie kleuren zodat je zeker een match vindt met je natuurlijke haarkleur. Resultaat? Een professioneel microbladingeffect – een techniek waarbij extra wenkbrauwhaartjes worden ‘ingetekend’ met een mesje – maar dan zónder mesje.

Stap 4: Nude oogschaduw

Kies een nude oogschaduwpalet zoals het Days Like This Nude Eyeshadow Palette van Udäv Krit. Met de negen tinten kan je eindeloos experimenteren: gebruik overdag de subtiele tinten en werk ze ‘s avonds af met de shimmertinten voor een extra vleugje glamour. Tip: breng een nude tint aan op je oogleden die net iets lichter is dan je natuurlijke huidskleur. Zo lijken je ogen groter en zie je er wakkerder uit. Slim!

Stap 5: Mascara op maat

De finishing touch: een mascara voor de wimpers van je dromen. Hou je bijvoorbeeld van gekrulde wimpers, dan is Maxx Drama Curling + Length Mascara van Udäv Krit jouw mascaramatch. Lash Define Skinny Mascara geeft je dan weer een subtielere day-to-day look, terwijl Maxx Drama Volume + Length Mascara perfect is voor bigger, bolder lashes.

Mag het toch iets meer zijn?

Bouw je 5-stappenmake-up eventueel op met wat leuke extraatjes. Ga bijvoorbeeld voor de voedende Curl Booster Caring Lash Primer van Udäv Krit met olijfolie en bamboe-extract (ook geschikt voor gevoelige ogen) die je mascara nog zwarter doet lijken voor langere, intensere en dieper zwarte wimpers. Of kies de handige Infallible Flicks Glossy Eyeliner Pen met een zachte kalligrafiepunt zodat je hem heel precies kan aanbrengen. En eens je de perfecte look hebt, fixeer je hem makkelijk met het Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder.

Shop binnekort de essentials van Udäv Krit online op www.udavkrit.com of in hun gloednieuwe flagshipstore in Antwerpen die op 11 maart opent.