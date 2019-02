lentecollectie Gesponsorde inhoud Lentefeest of communie gepland? Dit is de feestoutfit van Axelle en Baptiste, de kids van Instagrammama Liesellove Aangeboden door C&A

15 februari 2019

10u28 0 Style Eindelijk! Het voorjaar staat voor de deur. Dat betekent warmere temperaturen en … veel meer feestjes! Communies, lentefeesten, recepties, … Kinderen dragen doorgaans wat mama klaarlegt maar Axelle (6) en Baptiste (3), dochter en zoon van Instagrammama Liesellove, kiezen deze keer helemaal zelf.

ID-kit Axelle & Baptiste

Axelle (6) was vroeger een echte wildebras, maar hoe ouder ze wordt, hoe meer het meisje in haar naar boven komt. Ze houdt van dansen, zingen en knutselen, maar poppen laat ze helemaal links liggen. Haar broertje Baptiste (3) zit in de fase waarin hij gewoon z’n goesting doet. Hij is helemaal in de ban van auto’s, en is niet uit de tuin weg te slaan.

Axelle mag voor één keer haar eigen feestoutfit kiezen. Niet in haar eigen kleerkast, maar in de winkel, bij C&A. Spannend! “Ik hou van alles wat blinkt”, zegt Axelle. “Zoals dit wit bloesje met glinsterende vlinder. Van blingbling word ik gewoon blij.”

Mama Lieselot kijkt met een goedkeurende blik. Het bloesje lijkt een vanzelfsprekende keuze. “Als ze thuis zelf mag kiezen, dan is het ongetwijfeld een top met pailletten. Toen ze het witte bloesje zag, was ze meteen verkocht. Al de rest deed er gewoon niet meer toe. Die blingbling is dan wel typisch iets voor meisjes, het was helemaal niet te truttig. Bij Axelle draait het allemaal om de details.”

Een girly touch

De lossere broek was wél een verrassing. “Thuis draag ik meestal jeansbroekjes. Maar deze losse broek is mooi en zit fijn. En de stoere sneakers passen er goed bij!”

Typisch Axelle. Niet heel erg meisjesachtig, maar eerder stoer met een girly touch.

Volgend jaar doet Axelle haar communie en Lieselot heeft al meteen inspiratie opgedaan voor de outfit. “In eerste instantie dacht ik aan een jurkje, maar nu heb ik gezien dat zo’n losse broek ook heel feestelijk kan zijn. Het belangrijkste is dat Axelle het mooi vindt en dat ze zich er goed in voelt.”

Stijlvol broertje!

Kleine broer Baptiste (3) probeert het ook! Zo’n opvallende oranje broek ziet hij meteen zitten. Net zoals dat vrolijke hemdje met héél véél auto’s. En het strikje maakt de look helemaal compleet. Waar is dat feestje? Eén ding is duidelijk: Axelle en Baptiste zijn helemaal partyproof. Laat de kinderchampagne maar knallen!

