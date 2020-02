Lena Dunham maakt haar catwalkdebuut LDC

16 februari 2020

Hoe zorg je ervoor dat je als label opvalt tijdens de modeweken? Door een opmerkelijk model in te huren, natuurlijk. Dat had ook 16Arlington in het snotje: het luxemerk had niemand minder dan Lena Dunham opgetrommeld voor zijn catwalkshow.

Lena Dunham maakte ons enkele dagen geleden al warm voor haar catwalkdebuut. “Ik ga voor het eerst naar London Fashion Week”, zo schreef ze op Instagram. “Ik ben niet altijd bekeken als een mode-icoon - en dat is nog lief gezegd - maar ik ben geobsedeerd door kleren. Elke dag denk ik bewust na over wat ik aantrek, zelfs al kruip ik gewoon met een pyjama en pantoffels in bed.”

Dat ze niet te zien was op de eerste rij bij de modeshows, maar zelf paradeerde tussen de modellen was toch een kleine - weliswaar aangename - verrassing. Concreet verscheen ze tijdens de Herfst/Winter 2020 show van 16Arlington op de modeweek in Londen. De actrice droeg een zwart-gouden jurk die afgewerkt was met leder.

“Toen mijn vrienden van 16Arlington vroegen of ik deel wou nemen aan hun show, was ik over het dolle heen. Ik weet nog dat ik enthousiast riep: ‘Ja wanneer?’ Want wie wil er nu geen supermodel zijn?”, zo zegt Dunham nog. “Pas na een tijdje besefte ik dat deze ervaring ook op mijn onzekerheden zou inhakken, op mijn twijfels over mijn lichaam en het feit dat ik cool en leuk wil overkomen. Maar Marco en Frederica (de oprichters van het merk, nvdr.) zijn gevoelige, grappige mensen die een show hebben gecreëerd die elke vrouw mooi en uniek doet voelen.”

Het is niet de eerste keer dat de twee samenwerken. Tijdens de première van Once Upon a Time ... In Hollywood droeg de actrice al een design van het modehuis: een jurk met gouden pailletten en roze en oranje veren.