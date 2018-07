Lekker modieus met de 'lelijke' fietsbril Liesbeth De Corte

12 juli 2018

07u26 2 Style Wat hebben Kim Kardashian, Bella Hadid en jouw fietsverslaafde oom gemeen? Ze zijn alle drie verzot op hetzelfde accessoire: de oversized fietsbril. Maar hoe komt het dat dit futuristisch hebbeding plots een sprong maakt van de sportwereld naar het modewereldje?

Nog maar enkele maanden geleden werd de kleine zonnebril - je weet wel, die ieniemienie variant uit de jaren 90 - uitgeroepen tot hét accessoire van de zomer. Lang heeft die dictatuur niet geduurd, want het kleine brilletje lijkt al concurrentie te krijgen van een collega. Van de aerodynamische fietsbril om precies te zijn.

Van de felgekleurde glazen tot de grote, hoekige vorm die zo goed als de helft van je gezicht bedekt: alles is er lelijk aan. De bril is perfect geschikt om te fietsen of zelfs om te skiën. Maar als mode-item? Ondenkbaar, althans dat dacht iedereen tot voor kort.

Modehuizen en sterren vallen in zwijm

Volgens Vogue zit daar toch verandering in te komen. 'Het einde van de kleine zonnebril: waarom sportieve brillen de coolste look zijn van deze zomer' kopte de modebijbel twee weken geleden. 'Yikes, hoe komt het magazine daar in godsnaam bij?', horen we je luidop denken. Welnu, ze verwijzen naar de voorbije fashion weeks. Vetements, een van de meest invloedrijke merken van het moment nota bene, heeft z'n modellen met zo'n sportieve gigabrillen de catwalk opgestuurd. En bij de lente 2019 show van Heron Preston tijdens Men's Fashion Week in Parijs was het al hetzelfde liedje. Of kijk maar naar Alexander Wang, Fenty x Puma en Stella McCartney die allemaal zulke sportieve sunnies op de markt hebben gebracht, die je eerder op de Mont Ventoux ziet dan bij een fashionista.

En toch lijken de brillen in de smaak te vallen. Dat is zeker het geval bij een heleboel sterren en trendsetters als Kim Kardashian, Gigi en Bella Hadid, Rita Ora en Pharrell Williams. Zelfs de 67-jarige Britse prinses Anne, de dochter van de Queen, verscheen recent nog in het openbaar met een paar Matrix-glazen.

"Heel bizar", reageert sportjournalist Stuart Clapp in The Guardian. "Fietsers dragen enkel en alleen zulke brillen als ze op de fiets zitten. Maar als ze niet aan het trappen zijn op hun stalen ros, zet niemand zo'n bril op z'n neus, zelfs niet op café."

Lelijk is mooi

Langs de andere kant is deze nieuwe hype geen al te grote verrassing. Zo brengen merken als Off-White al een tijdje fietsbroeken op de markt, dus de overlap tussen de sportwereld en het modewereldje was er al. Daarnaast past het ook perfect in de trend van lelijke, comfortabele en praktische kledij. Van de platformcrocs tot de talloze monstrueuze ugly dad sneakers of de fluwelen joggingpakjes: de gemene deler van de nieuwe mode is lelijkheid. En in tegenstelling tot de Buffalo's of heuptasjes is de fietsbril nog nooit 'in' geweest. Dus alle influencers die met een sportieve, flashy bril zitten te pronken op Instagram, voelen zich in feite gewoon een zéér slimme early adopter.

Wil jij ook als een van de eersten mee zijn met deze trend? Gedurfd! Wij hebben alvast vier sci-fi exemplaren voor jou uitgezocht.

1. Giant Vintage, € 21,50, te koop via de webshop

2. Acne, € 300, te koop via MatchesFashion

3. Oakley, € 179,95 , te koop via Zalando

4. Stella McCartney, € 187,01, te koop via Net-A-Porter