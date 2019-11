Age Perfect Gesponsorde inhoud Leah Thys werd dit jaar 74: “Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar dat is niet erg. Elke leeftijd heeft zijn charme” Aangeboden door Age Perfect

07 november 2019

08u00 0 Style Actrice Leah Thys maakt al sinds de beginjaren van Thuis deel uit van de vaste cast als Marianne Bastiaens. Op haar vierenzeventigste is ze bij lange na niet afgeschreven en bewijst ze met verve dat elke leeftijd waarde en schoonheid heeft. In een make-uplook van L’Oréal Paris met tijdloze rode lippen onthult ze ons haar geheimen.

Doe dat maar eens in tv-land: drieëntwintig jaar lang deel blijven uitmaken van de cast van een populaire soap. Noem Leah Thys dus gerust een iconische Vlaamse actrice. En ze denkt nog niet aan stoppen: op haar vierenzeventigste is het icoon nog altijd nieuwsgierig en positief. Én trots, op haar alom geprezen glimlach onder andere. Dus zetten we vooral die in de verf met een verzorgende make-uplook uit de Age Perfect-lijn van L’Oréal Paris. Inclusief Leahs iconische rode lippen! “Dat is al heel mijn leven mijn favoriete look.”

Je vindt je lach dus het mooiste aan mezelf?

“Ja, dat is wat andere mensen altijd als mijn mooiste feature aanduiden en ik ben het niet oneens met ze. (lacht) Daarom hou ik zo van rode lippenstift: het is mijn favoriete manier om mijn gezicht kracht bij te zetten. Toen ik kind was en we naar de kerk gingen, zei mijn moeder altijd: ‘bijt eens op je lippen en knijp eens in je wangen, zodat je wat meer kleur krijgt.’ Wellicht heb ik het daarvan.”

Heb je nog andere beautygewoontes waaraan je al je hele leven trouw blijft?

“Je zal me nooit in de zon vinden. Ja, de zon is belangrijk en ze moet er zijn, maar ik hoef er niet in te zitten. Geef mij maar de schaduw, liefst nog met een grote zonnehoed en zonnebril op. Daardoor ziet mijn huid er nog goed uit, geloof ik. Ik ken genoeg vrouwen van mijn leeftijd met veel rimpels of vlekjes in hun gezicht van het zonnen.”

Welke betekenis heeft je leeftijd voor jou?

“Ik las ooit ergens: there’s a season for everything. En inderdaad, ik geloof dat elke leeftijd zijn charme heeft. Zolang je maar nieuwsgierig blijft, kan je op elke leeftijd wel een voordeel ontdekken. Je kan de tijd nu eenmaal niet terugdraaien en daar moet je je bewust van zijn. Blijven hangen in het negatieve heeft geen zin, nooit.”

Welke belangrijke les heeft je ervaring je geleerd?

“Je moet jezelf graag zien, dat wil zeggen: zorg dragen voor jezelf en je lichaam. Uiterlijk draait niet om schoonheid, maar om gezondheid. Sta je negatief in het leven, dan tekent dat zich in je gezicht. Wanneer je jezelf en je lichaam graag ziet, straal je dat ook uit.”

Tip van make-upartiest Philippe Meysmans

“Wanneer je ouder wordt, verliezen je lippen een deel van hun pigmentatie. Daarom is het belangrijk om ze wat kleur te geven. Met een lippotlood in dezelfde tint als basis, blijft de lipstick langer zitten. De glanzende finish zorgt voor een gezond, vol effect.”

Deze producten gebruikte Philippe

1. Age Perfect Lipstick ‘298 Light Tangerine’ (€ 15,99): een hydraterende, sterk gepigmenteerde lipstick die imperfecties verzacht en langdurig blijft.

2. Age Perfect Satin Glow Blush ‘110 Peach’ (€ 15,99)

3. Age Perfect Lip Liner ‘299 Pearl Brick’ (€ 10,99)

Over de Age Perfect-lijn

Age Perfect van L’Oréal Paris is een nieuw en compleet make-upgamma met producten voor teint, ogen en lippen, aangepast aan de mature huid. De producten bevatten voedende ingrediënten voor een naturelle, langhoudende make-uplook waar iedere vrouw zich goed in voelt. Te koop bij Kruidvat en Di.