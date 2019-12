Le Fabuleux Marcel de Bruxelles brengt met Balls & Glory boxershorts voor kerst uit Margo Verhasselt

24 december 2019

11u20 0 Style Nog op zoek naar een lastminutekerstcadeau? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Le Fabuleux Marcel de Bruxelles slaat voor de kerstperiode de handen ineen met Balls & Glory, ze brengen samen drie boxershorts uit.

Het Brusselse fashionmerk Le Fabuleux Marcel de Bruxelles ontwierp samen met Balls & Glory, de restaurantketen van Wim Ballieu, drie trendy boxershorts voor de feestdagen.

De limited edition boxers werden ontworpen door Le Fabuleux Marcel de Bruxelles en zijn exclusief verkrijgbaar in de Balls & Glory-restaurants en op de Piet-moodshop- website. Voor de samenwerking werden drie boxershorts ontworpen: twee aansluitende exemplaren in zwart en grijs en één los kleurrijk model. Daarnaast werd een secret space in de boxershorts voorzien voor een condoom: voor fijne en vooral veilige feestdagen!

De boxers zijn online te verkrijgen en in de Balls & Glory-restaurants, prijs begint vanaf 20 euro.