Last van uitgroei? Zo los je veelvoorkomende haarproblemen zelf op in quarantaine

Nu je in tijden van lockdown ook niet meer naar de kapper kunt, zit er niet anders op dan zélf je haar onder handen te nemen. Visagiste Yung Fierens geeft tien tips om je kapsel zélf in vorm te houden. En ja: daar zit ook een truc bij om zonder schade je froufrou bij te knippen.

1. Mijn haar droogt uit nu ik niet wekelijks naar de kapper kan. Wat doe ik eraan?

We feel you: intussen begint ook ons haar eruit te zien als een ontplofte strobaal. Met wat je in je keukenkasten hebt staan, flans je zo een zelfgemaakt haarmasker in elkaar.

Nodig

• 1 ei

• Jojoba-olie (te koop online)

• Bruin bier

• Plastic huishoudfolie

Zo maak je het

Klopt het ei los in een schaal. Voeg tien tot vijftien eetlepels (afhankelijk van je haarvolume en lengte) jojoba-olie en een scheutje bruin bier toe (ja, je mag de rest van het bier opdrinken terwijl het masker inwerkt). Klop alle ingrediënten goed door elkaar met een garde tot je een papje krijgt.

Zo gebruik je het

Breng het masker aan op vochtig haar en verdeel goed. Kneed het goed in zodat al je haren goed bedekt zijn met het masker. Wikkel een lange strook huishoudfolie rond je haar en laat een kwartiertje intrekken. Spoel het masker goed uit en was je haar met je favoriete shampoo.

Dit masker moet je onmiddellijk gebruiken, je kan het niet bewaren.

2. Hoe kan ik mijn uitgroei camoufleren?

Wie lichte paniek begint te voelen bij het zien van een steeds maar uitdeinende uitgroei: wij hebben de ideale tijdelijke oplossing.

Nodig

• Een kleur oogschaduw (of wenkbrauwpoeder) die je haarkleur zo goed mogelijk benadert.

• Make-up of schilderborstel met stompe, korte haartjes.

Zo doe je het

Doop de borstel goed in de oogschaduw of het wenkbrauwpoeder en breng die aan op je haarscheiding. Maak een tamponerende beweging om het product goed op de haren aan te brengen. Blijf product aanbrengen tot je uitgroei verdwenen is.

Deze techniek werkt het best bij van nature licht haar dat donker geverfd is.

3. Hoe zet ik feestelijke krullen in mijn haar?

We mogen dan wel niet meer op stap, dat neemt niet weg dat je ook via Facetime of Skype kan daten of feesten met je vrienden. Voor die sexy golfjes in je haar, ga je de avond ervoor aan de slag.

Nodig

• Kleine haarelastiekjes

• Schuifspeldjes

• Kam

• Plantenspuit of waterspray

• Volumeschuim of haargel

Zo doe je het

Maak je haar lichtjes vochtig met water uit een spray. Breng een beetje schuim of gel aan over de hele lengte van je haar. Verdeel het product goed.

Kam je haar goed door en maak verscheidene scheidingen over je haar. Maak nu verschillende vlechten in je haar over de hele oppervlakte van je hoofd. Hoe kleiner de vlechtjes, hoe kleiner de golven. Als je dikke vlechten maakt, zal je grotere golven krijgen.

Draai de vlechten apart nog een keer op in dotjes en zet vast met een speldje. Je kan je haar ‘s nachts aan de lucht laten drogen terwijl je slaapt, of het drogen met de haardroger.

Maak de vlechten los en haal voorzichtig je vingers door je lokken voor mooi golvende golven.

4. Hoe maak ik zelf papillotten?

Ben je zelf niet zo handig met een krultang of heb je niet eens zo’n ding in huis? Met deze papillotten op grootmoeders wijze, tover je in geen tijd mooie krullen in je haar.

Nodig

• Oud katoenen laken

• Kam

• Plantenspuit met water

• Schaar

• Beetje haarmousse

Zo doe je het

Knip of scheur het laken in repen van ongeveer 2,5 cm breed en 30 cm lang. Maak je haar lichtjes vochtig en breng een beetje mousse aan.

Verdeel je haar in aparte lokken in een dambordpatroon. Draai elke lok op in strengen. Draai een strook katoen rond het einde van elke streng. Rol de haarstreng volledig naar beneden rond het katoenen strookje tot op je schedel en knoop goed vast. Laat de papillotten een nachtje zitten voor haar waar zelfs Shirley Temple jaloers op zou zijn!

5. Hoe laat ik mijn haar weer glanzen?

Nu het onmogelijk is om naar de kapper te gaan, moeten we zelf zorgen voor glanzende lokken. Met deze zelfgemaakte glansspoeling op basis van appel­azijn moet dat lukken zonder vakkundige kappershanden.

Nodig

• Appelazijn (echte, natuurlijke appelazijn is troebel en te koop in de natuurwinkel of in sommige supermarkten)

• Een grote lege, propere, plastic fles

• Lauw water

Zo maak je het

Vul de lege fles met lauw warm water tot ze voor drie vierde gevuld is. Voeg iets minder dan een vierde appel­azijn toe. Draai de dop op de fles en schud goed met de fles om water en appelazijn goed te mengen.

Zo gebruik je het

Was je haar met je normale shampoo en conditioner. Spoel goed uit.

Giet als allerlaatste een flinke scheut van het appel­azijnmengsel uit over je lokken. Spoel daarna je haar niet meer uit en droog je haar met de föhn of aan de lucht.

De zure geur van de appelazijn verdwijnt zodra je haar droog is.

Tip: de appelazijnspoeling kan je enkele maanden bewaren op een koele plek.

6. Kan ik zelf gespleten haarpunten wegknippen?

Zelf dode haartjes wegknippen is een tijdrovend werkje. Ideaal dus om eraan te beginnen in deze saaie quarantainetijden.

Nodig

• Haarschaar (goed scherp)

• Kam

• Borstel

Zo doe je het

Borstel je haar goed door om alle knopen te verwijderen.

Verdeel je haar in aparte lokken en draai elke lok stevig op. Je ziet onmiddellijk kleine, dode, haartjes uit de haarstreng springen.

Knip voorzichtig van onderen naar boven alle dode haartjes weg met de punt van de schaar.

Hou je aandacht erbij zodat je niet per ongeluk een hele hap uit je haar knipt.

7. De pony van mijn dochter prikt in haar ogen. Hoe knip ik hem zelf bij?

Als je pony intussen zowat stilaan tot op je kin reikt, heb je enkel een schaar en een beetje moed nodig om die weer in model te knippen. Wie al een tijdje een pony overwoog: dit is hét moment! Als het resultaat je niet bevalt, is je haar weer bijgegroeid zodra je je weer onder de mensen mag begeven.

Nodig

• Plantenspuit met water

• Kam

• Haarschaar (goed scherp)

Zo doe je het

Borstel je haar goed door om alle knoopjes te verwijderen.

Trek met de kam een horizontale scheiding van links naar rechts op je voorhoofd, exact daar waar je de pony wil hebben of waar je bestaande pony begint.

Kam de haarpartij goed naar voren over je gezicht en bepaal hoe lang je de pony precies wil hebben.

Draai vervolgens je haar op een een streng.

Hou die kaarsrecht over je gezicht naar beneden, check de gewenste lengte van je pony nog eens en... knip!

Kam je pony opnieuw naar beneden en knip eventuele uitstekende haartjes weg met de punt van de schaar.

Tip: begin liever met een iets langere pony. Je kan altijd nog bijknippen achteraf.

8. Ik kan mijn haar niet brushen met een droger...

Wie het volume van haar kapsel ziet slinken en niet zo’n handige Henriëtta is met haardroger en brushborstel, kan haar toevlucht nemen tot droogshampoo en een goede nachtrust.

Nodig

• Droogshampoo

Zo doe je het

Spray wat droogshampoo op de wortels van je haar. Hou de spray op een afstand van ongeveer

20 cm van de haarwortels zodat het product egaal aangebracht wordt. Masseer lichtjes in met je vingers en negeer de gebruiksaanwijzing die zegt dat je het product onmiddellijk moet uitborstelen.

Ga lekker slapen en borstel pas de volgende ochtend het teveel aan product uit. Je hebt nu een volumineuze coupe.

Er zijn getinte droogshampoo’s te koop voor brunettes en zwartharigen die geen grijze waas op je haar achterlaten. Te vinden in de supermarkt.

9. Mijn haar is statisch geworden, ik lijk wel een vogelverschrikker!

Nu je een groot deel van de dag binnen — wie weet al liggend voor de tv met je hoofd op een kussen — doorbrengt, kan je haar statisch beginnen te worden. Met deze tips verhelp je dat zo.

• Breng voor je het wast een klein beetje conditioner aan in je vochtige haar. Die legt een beschermend laagje dat opvliegende haartjes tegengaat. Was je haar daarna gewoon met shampoo.

• Vermijd zoveel mogelijk synthetische stoffen die tegen je haar wrijven. Wikkel de kussens in je zetel desnoods in met katoenen handdoeken of kussenslopen die je normaal voor je slaapkussen gebruikt. Het ziet er misschien niet uit in je interieur, geen kat die het ziet nu je geen bezoek kan ontvangen.

• Ook droogdoekjes voor in de droogtrommel helpen bij statisch haar. Wrijf het doekje gewoon even over de hele lengte van je haar.

• Zie je toch nog opvliegende, statische haren? Wrijf je handen in met een beetje handcrème en strijk je handpalmen lichtjes over je haar.

10. Waarom begin ik opeens mijn haar te verliezen?

Door veel binnen te zitten, raakt je lichaam in wintermodus, ook al is het stilaan lente. Met alle gevolgen van dien voor je haardos. Maar met deze tips kan je na de quarantaine toch weer met een gezonde, volle bos haar buiten komen.

• Dit is het ideale moment om ‘lui’ te worden en je haar niet te vaak te wassen. Een echte detoxkuur voor je haar. Maak je geen zorgen over rondlopen met vet haar, je gaat (voorlopig) toch nergens naartoe. Hou je haar even weg van shampoos en stylingproducten, zodat het kan rusten en letterlijk op adem kan komen.

• Een zinkkuur zorgt ervoor dat je je haar van binnenuit versterkt, zodat het minder splijt. Eet voldoende vlees, vis en peulvruchten die van nature rijk zijn aan zink.

• Selenium bevordert de haargroei, maar van dit mineraal heb je maar een kleine hoeveelheid nodig (overmatige seleniuminname kan zelfs vergiftigingsverschijnselen veroorzaken, red.). Je haalt het uit schaaldieren, vis en noten. Vooral de brazilnoot (ook paranoot genoemd) is een seleniumbom. Eet ze niet elke dag of beperk het aantal tot maximaal vijf (15 gram) per dag.

• Vitamine B8 zorgt voor een gezond aanvoelende haardos. Je kan een kuur bij de apotheek kopen of voldoende eieren, melk, pinda’s en sojaproducten eten om de vitamines binnen te krijgen.

• Vermijd strakke staarten en dotjes. Te veel druk op je haarwortels kunnen die beschadigen. Steek je haar liever op in een losse wrong die je vastzet met een grote klem.

• Trek er zoveel mogelijk (in je eentje natuurlijk) op uit om voldoende zonlicht en vitamine D op te doen. Wie ziek is en niet buiten mag komen, steekt desnoods een arm of been door het raam. Zelfs een kwartiertje zon op je huid activeert de aanmaak van vitamine D.

