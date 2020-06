Last van pluizig haar? Door je haar te ‘ploppen’ maak je er komaf mee Nele Annemans

17 juni 2020

08u56 5 Style Ook gezegend – of net vervloekt – met een bos weelderige krullen? Dan is pluishaar je ongetwijfeld niet vreemd. Gelukkig vonden wij zonet dé manier om je lokken er zachter te laten uitzien dan ooit: door te ‘ploppen’!

Wie krullen heeft weet dat het tijd en moeite vergt om ze er altijd pico bello te laten uitzien. Zeker het drogen vraagt meer voorzichtigheid dan een bos steile lokken. Want traditionele handdoeken halen te veel vocht uit krullend haar waardoor het sneller gaat pluizen. Dan maar drogen met de föhn? Helaas pindakaas: ook dat zorgt ervoor dat je haardos sneller pluizig wordt.

Gelukkig is er nog een andere techniek om je haren te drogen: maak kennis met ‘ploppen’. Daarbij gebruik je geen handdoek, maar wel een T-shirt om je lokken te drogen. De reden? Een T-shirt absorbeert minder vocht dan een handdoek waardoor je haren er een pak zachter uitzien en pluizig haar geen kans krijgt.

Benieuwd geworden? Zo ga je tewerk:

1. Breng op je natte, pas gewassen haardos een ruime hoeveelheid van je stylingproducten aan en ontwar je lokken.

2. Nu het ploppen: neem een T-shirt en leg het op een plat oppervlak. Buig je naar voren en leg je haren in het midden van het T-shirt. Neem nu je shirt vast aan de bovenste rand en drapeer het over de achterkant van je hoofd. Neem nu ook de andere kant vast en rol het T-shirt aan beide kanten op zodat je twee worstrollen krijgt. Kom terug recht en knoop de twee rollen achter je hoofd aan elkaar.

3. Laat de plop zitten zo lang als nodig is. Bij sommigen is het al voldoende om het T-shirt er 15 à 20 minuten rond te laten zitten, anderen doen het tot hun haardos volledig droog is om een zo zacht mogelijk resultaat te bekomen. Experimenteer met de duurtijd om na te gaan wat het best werkt voor jouw haartextuur.

4. Et voilà: je pluisvrije bos krullen est arrivé!