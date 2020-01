Lang leve de Gua Sha: dit moet je weten over “de gom voor je rimpels” VW

23 januari 2020

12u03

Bron: Well & Good, The Everygirl 1 Style Nu de jaderoller zich stilaan van een plekje op onze beautytafel heeft weten te verzekeren, is het de beurt aan een andere tool uit het verre Oosten om onze harten te veroveren. De Gua Sha steen wordt niet voor niets regelmatig liefkozend “de gom voor je rimpels” genoemd. Benieuwd?

De Gua Sha (spreek uit als gwa-shah!) is een tool, meestal gemaakt uit jade of rozenkwarts, die je over je huid schraapt. Hij wordt al duizenden jaren gebruikt in de Chinese geneeskunde om het lichaam te genezen en de bloedsomloop te stimuleren. Op je gelaat gebruik je hem vooral om onderhuidse vochtophopingen naar de rand van je gezicht te ‘schrapen’ en dat vocht via de lymfekanalen af te voeren. Klinkt niet meteen appetijtelijk, al doen de resultaten je vast van gedachten veranderen. Naast z’n vochtafdrijvende werking zet de Gua Sha ook je bloed in beweging, waardoor je huid er na een massage met de steen vol, stevig en gezond uitziet.

De voordelen van een Gua Sha-massage

1. Verbetert de circulatie

De Gua Sha is dé tool voor wie de bloeddoorstroming in z’n gezicht wil vergroten. Je voorkomt er ontstekingen mee en je huid krijgt er een gezonde glow van. Daarnaast heeft een goede bloeddoorstroming ook een positieve invloed op het huidverouderingsproces.

2. Hulp bij lymfedrainage

Lymfevloeistof is eigenlijk alle vloeistof die uit je lymfeklieren komt en die nog niet helemaal is teruggekeerd naar het cardiovasculaire systeem. Het masseren van de huid helpt dat vocht uit je gezicht weg te halen. En gua sha is het beste hulpmiddel om al dat vocht snel en efficiënt weg te krijgen.

3. Verlicht spierspanning

Een Gua Sha over je huid schrapen helpt bij het ontspannen van de spieren in je gezicht. Dat komt omdat de beweging die je maakt met de gua sha-steen het spierweefsel lichtjes afbreekt. Hierdoor kan het bloed beter doorstromen en ontspannen je spieren.

4. Kan helpen bij een droge huid

Door gifstoffen uit je huid te duwen wordt deze minder belast. Hierdoor zal ze er gezonder en minder droog gaan uitzien.

Zo geef je je gelaat een Gua Sha massage

Voor je aan de slag gaat met een Gua Sha zorg je ervoor dat je huid schoon en gehydrateerd is. Gebruik een goede hoeveelheid serum of dagcrème zodat de Gua Sha vlot over je gelaat glijdt.

Omdat de Gua Sha de gifstoffen uit je gezicht wil wegduwen, is het belangrijk om eerst de lymfevaten die langs je hals lopen vrij te maken. Ga daarom eerst een tiental keren met de tool over je nek, hals en keel. Daarna zet je de steen op je wangen vlak naast je neus. Druk de lange zijde van de Gua Sha stevig op de huid, maar let er wel op dat je het niet zo hard doet dat je een rode vlek op je huid maakt. Zorg ervoor dat de bewegingen die je met de steen maakt steeds naar boven en naar de buitenkant van je gelaat gericht zijn. Op die manier trotseer je beter de zwaartekracht. Eens je aan de buitenkant van je gezicht beland bent, wiebel je nog even met de steen heen en weer om een einde te maken aan de beweging.

Rond je ogen en neus gebruik je de kortere, hoekige kant van de tool. Hierdoor kan je in alle hoekjes en kantjes van je gezicht komen en strijk je makkelijker fijne lijntjes of kraaienpootjes glad.

