Lady Gaga toont eerste ontwerp van Hedi Slimane voor modehuis Céline

31 augustus 2018

08u37 0 Style Begin dit jaar raakte bekend dat Hedi Slimane (50), voormalig artistiek directeur van Saint Laurent en Dior, het roer overneemt bij Céline na het vertrek van Phoebe Philo bij het modehuis. Reikhalzend werd er uitgekeken naar wat deze overstap zou inhouden. Het is zangeres Lady Gaga die nu als eerste met een ontwerp van de designer naar buiten treedt.

De popster wandelde gisteren door de straten van Parijs met een zwarte rechthoekige handtas met gouden details rond haar arm. Ze postte eerst zelf een foto van de handtas op Instagram, zonder tags of hashtags bij. Maar oplettende fans zagen al snel het logo van Céline staan op de sluiting van de tas. In 2012 onthulde Hedi Slimane ook al zijn eerste ontwerp voor Saint Laurent via de Amerikaanse zangeres.

Op 28 september toont Slimane zijn volledige eerste collectie voor Céline op de catwalk in Parijs. We zijn nu al benieuwd.

Een foto die is geplaatst door Lady Gaga (@ladygaga) op 30 aug 2018 om 13:48 CEST