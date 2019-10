Lady Gaga lanceert volledige beautylijn op Amazon mv

10u54 0 Style Op 15 juli lanceerde Lady Gaga haar beautylijn HAUS Labratories en die is nu ook verkrijgbaar via Amazon.

Goed nieuws voor de fans van Gaga die op hete kolen zaten: je kan eindelijk de volledige collectie van de zangeres shoppen op Amazon. Gaga sloeg de handen al in elkaar met heel wat beautyinfluencers die telkens op hun platform aan de slag gingen met de producten. Zo konden fans al ontdekken wat de Nederlandse Nikkie de Jager (NikkieTutorials) van de producten vond.

“De lancering is erg bijzonder voor mij", schreef Gaga op Instagram. “Ik hou van iedereen die met mij samenwerkt. We zijn een familie met een missie: we willen mensen moed geven, hen inspireren om positief te zijn en er zo voor zorgen dat ze zichzelf accepteren.”

Je kan de collectie hier shoppen.