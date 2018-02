Laatste show van Christopher Bailey voor Burberry was een ode aan de LGBTQ-gemeenschap Timon Van Mechelen

19 februari 2018

11u21 1 Style Na 17 jaar bij Burberry, heeft Christopher Bailey dit weekend afscheid genomen van het Britse modehuis. En dat deed hij met een opvallend statement. Zijn laatste modeshow was een ode aan de LGBTQ-gemeenschap, inclusief een onverwachte verschijning van voormalig model Cara Delevingne die in regenboogbontjas over de catwalk paradeerde.

Christopher Bailey werd in 2001 aangenomen bij Burberry als ontwerper. Hij was het die ervoor zorgde dat het merk terug bekend werd als meer dan alleen de trenchcoats met typerende ruiten in de voering. Burberry maakte weer zijn opwachting op de Londense modeweek, menig celeb uitten zich als fan en dat was ook merkbaar in de omzetcijfers van het Britse label. Die wist Bailey tot ongekende hoogtes te stuwen. In 2009 werd Bailey Chief Creative Officer van Burberry, in 2014 zelfs CEO. In juni deed hij een stap terug en droeg hij de dagelijkse leiding over aan Marco Gobbetti, die van het Franse merk Céline kwam. In november vorig jaar maakte hij bekend het modemerk te verlaten in maart dit jaar.

"Diversiteit is een sterkte"

En die laatste herfst- en winter¬collectie wijdde de 46-jarige Brit volledig aan de LGBTQ-gemeenschap. “Het was nog nooit zo belangrijk om te benadrukken dat diversiteit net een sterkte is en het onze creativiteit verhoogt,” legde Bailey die keuze uit. Meteen na de show, lanceerde Burberry een pet en sjaal met het gekende ruitmotief van het merk op, maar dan in regenboogkleuren. Een groot deel van de opbrengst van die items gaat naar organisaties die LGBTQ-jongeren helpen en steunen.

Maar er was meer. Model en activiste Adwoa Aboah opende de show, gekleed in een dramatische fleecetrui en witte rok met regenboogvlag op geschilderd. Verschillende modellen zoals Edie Campbell droegen dan weer donsjassen (met en zonder mouwen) in de kleuren van de regenboog, al zorgde Delevingne (25) voor de grootste verrassing. Jaren geleden hing ze haar modellencarrière aan de wilgen, maar voor de LGBTQ-gemeenschap maakte ze met een plezier een uitzondering daarop. De Britse die een tijdlang samen was met zangeres St. Vincents, sloot de show af in een gigantische regenboogbontjas op de tonen van ‘Don’t Leave Me This Way’ van The Communards.

Muziek

Omdat muziek altijd een belangrijke inspiratiebron was voor Bailey en hij vaak artiesten liet optreden tijdens de shows, stelde Burberry ook de playlist ’17 years of soundtracks’ samen op Apple Music. Daarin zijn meer dan 200 nummers opgenomen die gelinkt zijn aan alle hoogtepunten in de 17 jaar van Bailey bij Burberry.