La Roche-Posay lanceert de eerste wearable sensor voor veilig zonnen Valérie Wauters

11 juni 2019

12u01 2 Style La Roche-Posay kondigt de wereldwijde lancering van My Skin Track UV aan, de eerste batterijloze wearable elektronische sensor met bijhorende app die je persoonlijke blootstelling aan uv, vervuiling, vochtigheid en pollen meet.

My Skin Track UV werd vorig jaar in november al gelanceerd in de Verenigde Staten, en is nu verkrijgbaar op apple.com en in geselecteerde Apple stores. My Skin Track UV werd ontwikkeld in samenwerking met de technologie-incubator van L’Oréal en kadert in een decennialang engagement voor onderzoek en innovatie rond huid en zonnebescherming. Dankzij de wearable krijgen de gebruikers meer inzicht in de invloeden uit hun omgeving, zodat ze een beter geïnformeerde keuze kunnen maken om hun huid te beschermen.

“La Roche-Posay engageert zich al ruim 40 jaar in baanbrekend wetenschappelijk onderzoek om de consumenten de beste dermatologische oplossingen te kunnen aanbieden. Vandaag vormen gezondheidstechnologie en innovaties zoals My Skin Track UV een enorme opportuniteit voor meer gepersonaliseerde oplossingen en advies om de consumenten optimaal zorg te leren dragen voor hun huid”, aldus Laetitia Toupet, Global General Manager bij La Roche-Posay. “Dit is belangrijker dan ooit nu de agressieve omgevingsinvloeden toenemen en steeds meer mensen kampen met huidproblemen.”

De nieuwe wearable meet zowel uv A- als uv B-straling, geeft instant statusupdates en bewaart gegevens tot drie maanden lang. De batterijloge sensor werkt op zonne-energie en wordt geactiveerd via de smartphone van de gebruiker. Naast uitgebreide uv-informatie levert de app, die perfect te integreren is in de gezondheidsapp Apple HealthKit, ook gegevens over vochtigheidsgraad, pollen en vervuiling. De wearable is discreet en werd ontwikkeld in samenwerking met designer Yves Behar, waterproof en voorzien van een stevige clip om heel eenvoudig vast te maken op kledij of accessoires.