L'Oréal werkt samen met Facebook om online make-up te testen Liesbeth De Corte

10 augustus 2018

09u39

Voor wie nu lippenstift, een contour kit of oogschaduw gaat kopen, zit er niets anders op dan de producten echt uit te testen. Niet altijd even leuk - want wie heeft er voor jou die lipstick gebruikt? - maar wel noodzakelijk om te weten of de kleur bij jou staat. L'Oréal wil dat vergemakkelijken met augmented reality-testen en werkt daarvoor samen met Facebook.

In het tijdperk van selfies, beautybloggers en influencers is het voor cosmeticamerken steeds belangrijker om te investeren in nieuwe technologieën en allerlei snufjes. En het grootste merk van allemaal, L'Oréal, neemt daar duidelijk het voortouw in.

Eerder dit jaar kocht de Franse verzorgingsproductenfabrikant al ModiFace. Dat techbedrijfje heeft apps gemaakt waardoor mensen hun smartphone kunnen gebruiken als een spiegel die een simulatie toont van een bepaalde haarkleuring, lipstick, oogschaduw of blush. Nu gaat L'Oréal nog een stapje verder door samen met Facebook nog andere augmented reality toepassingen te ontwikkelen, onder meer voor hun merken als NYX, Urban Decay, Lancôme en Yves Saint Laurent.

Het uiteindelijke doel? Dat klanten online alles kunnen uittesten wat ze willen, van foundation tot wenkbrauwkleurtjes. De nieuwe technologie zou uiteindelijk ook uitgerold worden op Instagram, zegt Lubomira Rochet, chief digital officer van L'Oréal.