L’Oréal kondigt exclusieve samenwerking aan met Karl Lagerfeld

Valérie Wauters

25 juni 2019

18u00 0 Style Hij mag dan al enkele maanden overleden zijn: Karl Lagerfeld is en blijft een icoon in de modewereld. Geïnitieerd door wijlen ontwerper, zal de beautycollectie Karl Lagerfeld’s iconische rock-chic stijl met een vleugje Parijse elegantie uitstralen.

“Deze make-upcollectie reflecteert écht het Karl Lagerfeld merk en de elementen waar Karl zelf van hield in make-up. Hij gebruikte zelfs vaak oogschaduw als kleuren in zijn schetsen,” zei Caroline Lebar, Head of Image and Communication bij Maison Karl Lagerfeld. “L’Oréal Paris staat voor een inclusieve visie op schoonheid: beauty for all. Karl hield ervan wanneer een samenwerking de visie van zijn merk reflecteerde en een impact zou hebben op verschillende mensen.”

De Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris samenwerking werd gecreëerd met L’Oréal’s wetenschappelijk toewijding en kleurenexpertise. De collectie wordt aangevuld met een opvallende campagne, geïnspireerd op Karl’s meest iconische en herkenbare quotes.

“Voor L’Oréal Paris zijn al onze samenwerkingen met grote modehuizen een eer, maar deze is bijzonder betekenisvol,” zei Delphine Viguier, L’Oréal Paris Global Brand President. “Terwijl Karl de modewereld op zijn kop zette om de hiërarchie te doorbreken, is L’Oréal Paris toegewijd aan een beautywereld volgens de eigen regels en verlangens van de vrouwen. Wij kijken er enorm naar uit om de make-up uit deze creatieve connectie tussen de twee met de wereld te delen. De rock-chic invloeden van Karl Lagerfeld en de machtige visie op schoonheid van L’Oréal Paris in één collectie.”

“Voor het modehuis Karl Lagerfeld is dit een spannend moment om de twee Parijse mode-iconen samen te brengen in één krachtige samenwerking en deze op zo’n leuke manier tot leven te brengen – op Karl’s manier,” zei Pier Paolo Righi, CEO van Karl Lagerfeld.

Karl Lagerfeld, die stierf in Februari van dit jaar, was één van de meest invloedrijke en profilerende ontwerpers van de afgelopen vijftig jaar. Hij volgde niemands regels en durfde te gaan waar geen enkele ontwerper voor hem geweest was. De Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris collectie zal wereldwijd onthuld worden op 20 september 2019. Een week later, op de vooravond van Paris Fashion Week, zal de collectie wereldwijd beschikbaar zijn.