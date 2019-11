Kylie Jenner verkoopt meerderheidsaandeel van eigen cosmeticamerk TVM

18 november 2019

18u10 0 Style De Amerikaanse realityster Kylie Jenner (22) heeft 51% van de aandelen van haar bedrijf ‘Kylie Cosmetics’ verkocht aan beautygigant Coty Inc. Zelf behoudt ze de overige 49% en dus nog enige zeggenschap. Dat nieuws raakte eind juni al bekend via het magazine ‘WWD’, maar werd pas vandaag officieel bevestigd door de 2 partijen zelf.

In 2015 lanceerde Kylie Jenner de befaamde Kylie Lip Kit, een reeks van lippenstiften die ze uitbracht nadat de #kyliejennerlipchallenge - je lippen laten opzwellen door ze vacuüm te zuigen in een shotglaasje of eierdop - wereldwijd viraal was gegaan. In minder dan een minuut werden er meer dan 15.000 Lip Kits verkocht en dus besloot de 22-jarige al snel om het gamma uit te breiden met andere make-up en het bedrijf om te dopen tot Kylie Cosmetics.

Dat bleek een goede beslissing. Zakenblad ‘Forbes’ riep haar onlangs namelijk nog uit tot jongste selfmade miljardair ooit, dankzij de cijfers van haar bedrijf Kylie Cosmetics: een vermogen van meer dan één miljard dollar. Zo geeft Kylie handige jongens als Mark Zuckerberg het nakijken: die werd ‘pas’ op z’n 23 miljardair. Dat financiële succes heeft ze onder andere te danken aan het feit dat ze helemaal geen marketingkosten heeft omdat haar posts op eigen sociale media kanalen volstaan op de verkoop te doen stijgen.

Slimme zakenvrouw als ze is, heeft ze nu een meerderheidsaandeel van haar bedrijf - op een hoogtepunt - verkocht aan Coty voor 600 miljoen dollar. Dat hebben de twee vandaag bekend gemaakt in een persbericht. Concreet zal Coty vooral de zakenkant op zich nemen en zal Jenner de creatieve controle behouden en uiteraard ook het uithangbord blijven. “Ik kijk er naar uit om de creativiteit en bekwaamheid waar mijn merk bekend voor staat, verder te zetten en ook met mijn fans in contact te blijven via sociale media”, aldus Jenner.