Kylie Jenner’s huidverzorgingslijn is binnenkort beschikbaar in Europa Margo Verhasselt

20 mei 2020

Fan van Kylie Jenner en benieuwd om haar producten eens uit te testen? Dan hebben we heel goed nieuws voor jou. Haar huidverzorgingslijn, Kylie Skin, is vanaf 22 mei verkrijgbaar bij Douglas.

“Ik kan jullie eindelijk vertellen dat Kylie Skin vanaf 22 mei exclusief verkrijgbaar is bij Douglas. Dat is een heel speciale datum, omdat Kylie Skin dan precies één jaar bestaat. Ik wil jullie daarom allemaal ook heel erg bedanken voor jullie steun!", vertelt de realityster enthousiast op Instagram. De jongste Kardashian-telg startte in 2015 haar eigen cosmeticalijn, Kylie Cosmetics. Die was niet alleen razend populair, maar zorgde er ook voor dat Kylie de jongste ‘self made’ miljonair ter wereld werd.

Door dat gigantisch succes richtte ze ook een huidverzorgingslijn op en zo werd Kylie Skin één van de snelst groeiende beautymerken ter wereld werd. “Zo veel van mijn fans vroegen me al of mijn producten beschikbaar konden zijn in Europa. Ik ben dan ook zeer blij dat ze binnenkort mijn producten kunnen testen”, laat Kylie nog weten.