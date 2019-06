Kylie Jenner overweegt haar beautymerk te verkopen voor meer dan 500 miljoen euro LDC

27 juni 2019

09u01 0 Style Dat het make-upimperium van Kylie Jenner haar geen windeieren legt, is algemeen geweten. Een tijdje geleden schopte ze het al tot de jongste selfmade miljardair ter wereld. Nu wil ze dat fortuin nog uitbreiden door haar beautymerk te verkopen.

Volgens het gerenommeerde magazine WWD zit Kylie Jenner aan tafel met beautygigant Coty Inc. Die multinational heeft al verschillende bekende make-upmerken in de portefeuille zitten, zoals OPI, Wella, Rimmel en Bourjois. Ze zouden aan het onderhandelen zijn over de verkoop van Kylie Cosmetics, dat momenteel zo’n € 796 miljoen waard is.

De Kardashian-telg zou niet haar volledige bedrijf uit handen willen geven. Het gaat om 51% van de aandelen, waarvoor ze zo’n € 530 miljoen vraagt. De realityster behoudt op die manier nog de overige 49% en enige zeggenschap.

Zowel Kylie Jenner als Coty Inc. hebben het nieuwtje nog niet bevestigd, maar WWD maakt zich sterk dat de deal snel rond zal zijn. De kans zit er in ieder geval wel in. De 21-jarige Amerikaanse is immers goed bezig met haar imago van succesvolle businessvrouw te bevestigen. Naast Kylie Cosmetics heeft ze recent Kylie Skin uitgebracht, een betaalbare huidverzorgingslijn. En naar verluidt wil de jonge ondernemer binnenkort ook een collectie met haarproducten, verzorgingsproducten voor baby’s én kledij voor baby’s op de markt brengen.