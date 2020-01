Kylie Jenner niet langer aan het hoofd van haar cosmeticabedrijf Nele Annemans

10 januari 2020

09u35

Bron: Global Cosmetics News 0 Style Vorig jaar verkocht Kylie Jenner 51% van Kylie Cosmetics aan het Amerikaanse cosemticabedrijf Coty. Daardoor was ze prompt de rijkste Kardashiantelg. Nu kondigen ze ook samen de nieuwe CEO van Kylie Cosmetics en Kylie Skin aan.

In november raakte bekend dat de 22-jarige Kylie Jenner voor 600 miljoen dollar, omgerekend zo’n 540 miljoen euro, in zee zou gaan met Coty om 51% van de aandelen van Kylie Cosmetics over te nemen. Nu die deal helemaal beklonken is, stelden ze ook samen de nieuwe CEO aan.

Die eer ging naar de Duitse Christoph Honnefelder. Die nam daarvoor het dagelijkse bestuur van de parfumerieketen Douglas voor zijn rekening en zal nu dus aan het roer van Kylie Cosmetics staan. “Ik ben verheugd om Christoph in het team te mogen verwelkomen en kijk uit naar de verdere groei van Kylie Cosmetics en Kylie Skin”, vertelde Jenner daarover.

Toen Kylie haar beautymerk in november 2015 oprichtte was dat meteen een schot in de roos met haar inmiddels befaamde ‘Kylie Lip Kits’ in 3 kleuren. Die gingen zo snel over de toonbank, dat ze al heel snel een omzet draaide van 270 miljoen euro tijdens het eerste jaar van haar bedrijf. Vorig jaar kwam ze ook nog met haar eigen skincarelijn Kylie Skin. Zij zal nu vooral het uithangbord worden van Kylie Cosmetics.