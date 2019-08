Kylie Jenner bekritiseerd om make-upcollectie met geldthema TVM

06 augustus 2019

12u51

Bron: Nylon/The Independent 0 Style Kylie Jenner wordt ervan beschuldigd wereldvreemd te zijn nadat ze vorige week onthulde dat het nieuwe thema van haar make-upcollectie geld is. De 22-jarige reality-tv-ster uit de Kardashian-stal is volgens het zakenblad Forbes de jongste persoon die ooit op eigen kracht miljardair is geworden. Net daarom vinden critici het niet kunnen dat ze voor dit thema kiest.

Vorige week donderdag deelde Jenner foto’s en video’s van haar nieuwe reeks beautyproducten op Instagram, waaronder highlighters, oogschaduwpalletjes en gezichtsverzorgingsproducten. Op de verpakkingen staan onder andere dollarbriefjes afgebeeld en de producten dragen namen als ‘Geld is niet alles’ en ‘Werk ervoor’. Ze kreeg het echter al snel zwaar te verduren, nadat verschillende mensen haar ervan beschuldigden met haar rijkdom uit te pakken.

looks like @KylieJenner is ready to make everyone feel poor and show off what it’s like being born into money again pic.twitter.com/yiee5jTfMK jesse🇭🇹(@ melaninb1essed) link

Does Kylie Jenner think it’s cute making her collection money themed? Flaunting her billionaire status bitch redistribute your wealth before we rob you Cici 🥳(@ cyennaaaa) link

Kylie Jenner releasing a money themed makeup collection in honor of her birthday is so... tone deaf pic.twitter.com/kJ683zpUFj baby mama clauds ♍️(@ ClaudiArkansas) link

“Kan iemand Kylie Jenner laten weten dat geld geen persoonlijkheidskenmerk is”, schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter. Anderen stellen dat weer dat het ongevoelig is dat ze opschept met haar miljardairsstatus aangezien veel van haar fans moeten sparen om zelfs maar één van haar producten te kopen. Of dat het best ironisch is dat ze een product ‘Werk ervoor’ noemt, terwijl ze zelf uit een rijk gezin komt en haar succes in de schoot geworpen heeft gekregen.

In een poging om het oplaaiende conflict te sussen, liet Jenner weten dat ze eventueel een deel van de opbrengst van de make-upcollectie aan een goed doel wil schenken. Al kwam daar weer de kritiek op dat ze ook geld had kunnen doneren zonder een volledige nieuwe collectie te moeten lanceren als een excuus om het te doen.

Gigantisch succes

Jenner groeide op voor het oog van de camera’s. Ze is het jongste kind van moeder Kris Jenner en vader Bruce Jenner, de voormalige olympische tienkamper die sinds 2015 door het leven gaat als vrouw en nu Caitlyn heet. Toen Kylie 10 jaar oud was, begon de realityshow ‘Keeping up with the Kardashians’, en sindsdien is haar hele familie bekend om het bekend zijn.

Ze kreeg het idee om haar eigen producten te ontwikkelen, toen ze tijdens het opmaken van haar lippen altijd tegen een probleem aanliep: haar lipliner kleurde nooit perfect bij haar lipstick. Jenner stopte er een kleine 250.000 dollar in, al het geld dat ze eerder had verdiend als soapster en met modellenwerk, en lanceerde in 2015 de Kylie Lip Kit op haar website. Er was geen grote pr-campagne voor nodig; ze hoefde alleen maar haar eigen socialemediakanalen te gebruiken, waar ze al miljoenen volgers had.

Kylie Cosmetics werd een gigantisch succes: bij de lancering raakte Jenners totale voorraad binnen een minuut uitverkocht, en in de jaren die volgden, verdiende ze elke dag weer miljoenen. Ze heeft weinig onkosten. De productie en verpakking heeft ze uitbesteed, evenals de verkoop en verzending. In totaal werken er zeven mensen fulltime, en vijf anderen parttime voor het bedrijf. Moeder Kris regelt de pr en de financiën.